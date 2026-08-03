الوداد يعيد نجومه القدامى استعدادًا للموسم الجديد

لجأ نادي الوداد البيضاوي المغربي إلى الاستعانة بنجومه القدامى لترميم صفوف الفريق بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المقبل 2026-2027، أملًا في استعادة هيبته محليًا وقاريًا.

أعلن نادي الوداد مساء الأحد تعاقده مع نجميه السابقين، الظهير الأيسر يحيى عطية الله، ولاعب الوسط يحيى جبران، الذي سبق له ارتداء شارة قيادة الفريق.

وقبلها بيوم، أعلن الوداد أيضًا تعاقده مع لاعب الوسط أيمن الحسوني، مساء السبت.

وربط النادي المغربي هذا الثلاثي بعقود تمتد لموسم واحد فقط، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، مؤكدًا أنه يعول كثيرًا على نقل خبراتهم إلى باقي لاعبي الفريق.

في المقابل، عاد حمزة جنان الله إلى صفوف الوداد بعقد يمتد ثلاثة مواسم حتى صيف 2029.

وكان عطية الله (31 عامًا) رحل عن صفوف الوداد في شتاء 2024 لينتقل إلى سوتشي الروسي، وبعد أشهر قليلة انتقل إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قبل الاستغناء عنه في صيف 2025، ليعود مجددًا إلى النادي الروسي.

أما جبران (35 عامًا)، الذي يجيد أداء مهام لاعب الوسط وقلب الدفاع، فقد رحل عن الوداد في صيف 2024 إلى الكويت الكويتي، وبعدها تنقل بين ناديي أهلي بنغازي الليبي وعجمان الإماراتي خلال العامين الماضيين.

وقبلهما غادر أيمن الحسوني (31 عامًا) قلعة الوداد في صيف 2023، ليتنقل بين أندية معيذر القطري، وعجمان الإماراتي، والسويحلي الليبي.

وكان الثلاثي يحيى عطية الله، وأيمن الحسوني، ويحيى جبران، قد ساهموا في تتويج الوداد بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2022 على حساب الأهلي المصري.

وتأمل إدارة النادي في الاستفادة من خبرات الثلاثي لتجاوز كبوة الفريق في الموسم الماضي، حيث أنهى مشواره في الدوري محتلًا المركز الخامس، ليغيب عن المشاركة في البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية.