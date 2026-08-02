الأهلي المصري يعترض على عصام عبد الفتاح رئيساً للجنة قضاة الملاعب



أبدى الأهلي اعتراضه ​على تعيين عصام عبد الفتاح رئيساً للجنة قضاة الملاعب في الاتحاد ​المصري لكرة القدم، وأرسل النادي المنافس في الدوري المصري الممتاز خطاباً للاتحاد المحلي الأحد يعلن فيه موقفه.



وأعلن الاتحاد المصري للعبة السبت تعيين عصام عبد الفتاح لرئاسة لجنة الحكام، في ولاية جديدة ⁠له بعد موسم 2021-2022.



وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، إنه أرسل الخطاب لتطلعه إلى «‏بدء تنفيذ خطة التطوير للكرة المصرية التي سبق وأعلن عنها وزير الشباب ‌والرياضة، ‏بالتزامن مع اتحاد الكرة قبل أسابيع قليلة... لكن فوجئ النادي ببعض القرارات التي لا ‏تدعو للتفاؤل بما هو قادم، بل ‌تسهم في إثارة الأزمات في الشارع الرياضي».



وقال ‌الأهلي: «قام اتحاد ‏الكرة بإسناد رئاسة لجنة قضاة الملاعب إلى مسؤول (عصام ‌عبد الفتاح) سبق أن ‌تولى هذه المهمة ولم يوفر العدالة ‏لغالبية الأندية، وفي مقدمتها النادي الأهلي، ​وجاء بمصطلحات غريبة مثل «الاحتواء» و«روح ‏البروتوكول»، وهو ​ما دفع النادي حينذاك ⁠إلى الإعلان للرأي العام بأن لجنة الحكام فقدت ‏مصداقيتها ونزاهتها، وقرر استكمال مسابقة الدوري (موسم 2021-2022) باللاعبين الشباب والعائدين من ‏الإصابات، ورفض المشاركة ​في ⁠بطولة الكأس».



وتطرق ⁠الأهلي إلى ركلة جزاء لم تحتسب له أمام سيراميكا كليوباترا في مرحلة التتويج بالدوري في الموسم الماضي، بعدما ⁠طالب بوجود لمسة يد قرب النهاية، لكن الحكم محمود وفا لم يحتسبها بعد العودة لحكم الفيديو المساعد محمود عاشور.



وكان عاشور قد أدلى بتصريحات إعلامية قال فيها إنه يعتقد أن اللعبة كان يجب احتسابها، وهو ما ‌أكده جهاد جريشة عضو لجنة الحكام السابق. ووصف الأهلي هذه التصريحات ​بأنها «كارثية».

وقال الأهلي: «(التصريحات) تمثل نقطة ‏سوداء في جبين منظومة التحكيم المصري... (التصريح) الأول كشف عن التعنت غير المبرر من حكم ‏المباراة بعدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لمصلحة الأهلي.. والثاني أكد على ذلك».