محمد صلاح يودع أحمد حجازي برسالة بعد اعتزاله



وجه محمد صلاح نجم وقائد منتخب مصر، رسالة وداع إلى زميله السابق أحمد حجازي، عقب إعلان الأخير اعتزال كرة القدم، منهياً مسيرة امتدت لسنوات مع الأندية والمنتخب الوطني.



ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» مجموعة صور جمعته بحجازي في محطات مختلفة مع منتخب مصر، استعاد بها ذكريات بدأت منذ المراحل السنية وحتى قيادة المنتخب الأول.



وكتب صلاح: «رحلة طويلة عشناها سوا من طفولتنا.. استمتعنا وانبسطنا بكل مرحلة فيها.. بالتوفيق في اللي جاي».



وجاءت رسالة صلاح بعد إعلان حجازي (35 عاماً) اعتزاله كرة القدم، مؤكداً أن قراره يقتصر على إنهاء مسيرته داخل المستطيل الأخضر، بينما سيواصل العمل في مجال كرة القدم، الذي وصفه بشغفه الأول.



وشكل صلاح وحجازي أحد أبرز ثنائيات المنتخب المصري خلال العقد الأخير، إذ لعبا معاً 82 مباراة دولية، وشاركا في عدد من البطولات القارية والدولية.



كما وجه الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة تقدير إلى المدافع المخضرم عبر حسابه الرسمي، جاء فيها: «حجز مكانه بين الكبار.. وكتب اسمه بحروف من ذهب.. شكراً أحمد حجازي».



وخاض حجازي مسيرة احترافية مع أندية الأهلي والإسماعيلي في مصر، وفيورنتينا الإيطالي، ووست بروميتش ألبيون الإنجليزي، واتحاد جدة ونيوم في السعودية، محققاً ألقاباً محلية عدة، كما مثّل منتخب مصر في 88 مباراة دولية سجل خلالها هدفين.