البنزرتي يغادر الأفريقي ويبدأ تحديًا جديدًا

أعلن نادي الاتحاد، المنافس في الدوري الليبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي لقيادة الفريق.

وطوى البنزرتي (76 عامًا) صفحة أخرى من مسيرته، بعد أشهر قليلة من قيادته النادي الأفريقي إلى التتويج بلقب الدوري التونسي الممتاز.

ويغادر البنزرتي، أحد أبرز المدربين في تاريخ الكرة العربية والأفريقية، أسوار الأفريقي بعدما نجح في إعادة الفريق إلى منصة التتويج المحلية الموسم الماضي، وإضافة لقب جديد إلى سجله الحافل بالإنجازات.

وقال الاتحاد، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "بخبرة لا مثيل لها على المستويين العربي والقاري، وبمسيرة ذهبية مكللة بالأمجاد، عميد المدربين وصائد الألقاب، يحل قائدًا للمرحلة القادمة مع عميد البلاد وزعيمها".

ويُعد البنزرتي من أكثر المدربين تتويجًا في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، إذ حصد خلال مسيرته الممتدة لأكثر من أربعة عقود نحو 25 لقبًا مع عدة أندية ومنتخبات.

وسبق للبنزرتي تدريب العديد من الأندية في تونس وخارجها، بينها الترجي، والنجم الساحلي، والأفريقي، وكذلك الوداد والرجاء في المغرب، إضافة إلى المنتخب التونسي.