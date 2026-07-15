الاتحاد المصري يقرر حفظ شكوى زيزو ضد الزمالك



أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم، تلقيه إخطاراً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يتضمن قرار لجنة شؤون اللاعبين بشأن الشكوى المقدمة من أحمد مصطفى «زيزو»، لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي.



وقال الزمالك المصري في بيان عبر مركزه الإعلامي، الأربعاء، إن الاتحاد المصري أفاد في خطابه بأن لجنة شؤون اللاعبين قررت حفظ شكوى زيزو ضد النادي.



وأضاف أن قرار لجنة شؤون اللاعبين، جاء بعد دراسة الشكوى والمستندات المقدمة من الطرفين، قبل أن تستقر اللجنة على حفظها، وفقاً لما ورد في خطاب الاتحاد المرسل إلى النادي.



يذكر أن زيزو كان قد تقدم بشكوى إلى لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، بداعي عدم الحصول على مستحقاته من الزمالك، بعد رحيله إلى الأهلي.