الأهلي يقترب من مواجهة برشلونة في كأس خوان غامبر

اقترب النادي الأهلي المصري من خوض واحدة من أبرز مبارياته الودية في السنوات الأخيرة، بعدما كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اسمه يتصدر قائمة المرشحين لمواجهة برشلونة في النسخة المقبلة لكأس جوان غامبر، البطولة التقليدية التي تسبق انطلاق الموسم الكروي الجديد للنادي الكتالوني.



ووفقاً لما أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن فكرة إقامة المباراة لا ترتبط فقط بالجوانب الرياضية، بل تأتي أيضاً في إطار العلاقات المتنامية بين الناديين خلال المفاوضات الخاصة بالمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، الذي يحظى باهتمام كبير من برشلونة بعد المستويات التي قدمها خلال فترة وجوده مع فرق الشباب بالنادي الإسباني.



وتشير التقارير إلى أن إقامة مواجهة بين الأهلي وبرشلونة ضمن كأس خوان غامبر قد تكون جزءاً من التفاهمات المصاحبة للصفقة، في خطوة تمنح الناديين فرصة لتعزيز التعاون الرياضي والتسويقي مستقبلاً. كما أن المباراة المحتملة ستوفر للأهلي فرصة استثنائية للظهور أمام أحد أكبر أندية العالم وفي حدث يحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة.



ويمثل كأس خوان غامبر أكثر من مجرد مباراة ودية بالنسبة لبرشلونة، إذ اعتاد النادي الكتالوني اختيار منافسين ذوي ثقل جماهيري وتاريخي للمشاركة في البطولة، وهو ما يعكس المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الأهلي على الساحة القارية والعالمية باعتباره أحد أكثر الأندية تتويجاً بالألقاب.



وفي حال تم الإعلان الرسمي عن المواجهة، فإنها ستكون حدثاً استثنائياً للجماهير العربية والمصرية، كما قد تفتح الباب أمام مزيد من التعاون بين الناديين، سواء على مستوى تطوير المواهب أو إقامة مباريات وفعاليات مشتركة في المستقبل. ولهذا يرى كثيرون أن كأس خوان غامبر قد لا تكون مجرد مباراة للأهلي، بل بوابة لعلاقة استراتيجية جديدة مع برشلونة تمتد إلى ما هو أبعد من المستطيل الأخضر.