الأهلي المصري يبدأ الهيكلة الشاملة برحيل ثلاثي بارز



أعلن النادي الأهلي المصري توجيه الشكر إلى ثلاثة من أبرز كوادره الإدارية والفنية، وذلك في إطار خطة واسعة لإعادة هيكلة منظومة العمل داخل النادي، بالتزامن مع التوصل لاتفاق يقضي بفسخ التعاقد مع المدرب الدنماركي ييس توروب بالتراضي.



وأعلن النادي رسمياً رحيل الثلاثي، وليد صلاح الدين مدير الكرة، وعادل مصطفى مدرب الفريق الأول، ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، عن مناصبهم.



ووجّه الأهلي في بيانات على موقع النادي الرسمي الشكر إلى نجوم النادي السابقين على الفترة التي قضوها داخل منظومة قطاع كرة القدم بالنادي، وما قدموه من جهود خلال فترة عملهم.

وأكد النادي اعتزازه بالدور الذي قام به الثلاثي في خدمة الفريق والنادي، مشيداً بإخلاصهم وتفانيهم والتزامهم خلال فترة تولي المسؤولية، وأنهم سيظلون أحد أبناء النادي الذين تركوا بصمة واضحة داخل القلعة الحمراء.



وتأتي هذه القرارات ضمن عملية مراجعة شاملة لقطاع الكرة عقب موسم شهد العديد من الصعوبات داخل القلعة الحمراء، حيث تسعى الإدارة إلى إعادة بناء الهيكل الإداري والفني بما يتناسب مع طموحات النادي خلال المرحلة المقبلة.



وجاءت التغييرات الإدارية في الوقت الذي أنهى النادي فيه علاقته التعاقدية مع المدرب الدنماركي ييس توروب بالتراضي، بعدما فشل في تحقيق طموحات النادي وجماهيره.

وتؤكد المؤشرات أن الأهلي يتجه نحو اعتماد رؤية جديدة تستهدف تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الأداء داخل مختلف القطاعات، خاصة في ظل الاستحقاقات المحلية والقارية المنتظرة.