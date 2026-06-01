يان ساس يودع الترجي بعد نهاية مشواره مع الفريق

أعلن نادي الترجي التونسي مغادرة لاعب الوسط البرازيلي يان ساس مع نهاية عقده، بعد ثلاث سنوات قضاها مع الفريق.

وحظي اللاعب المهاري بوداع من إدارة النادي عبر فيديو نشر اليوم الاثنين على الصفحة الرسمية للترجي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال اللاعب: «فخور بكوني ارتديت قميص الترجي وكنت جزءاً من تاريخ الفريق».

وتابع: «لقد قضيت أوقاتاً ممتعة وأحببت تونس، والآن جاء وقت الرحيل. سأغادر حاملاً ذكريات لا تُنسى».

وانضم ساس إلى الترجي في أغسطس 2023 قادماً من نادي ويلينغتون الأسترالي، وكان من بين أبرز اللاعبين في مشوار الفريق بالدوري التونسي ودوري أبطال إفريقيا.

وأعلن نائب الرئيس المكلف بشؤون الكرة في الترجي شكري الواعر، في وقت سابق، عن تغييرات واسعة في مجموعة اللاعبين بالفريق مع انتهاء عقود العديد منهم.