أزمة الزمالك تلقي بظلالها على ملف تراخيص الأندية المصرية

أغلق الاتحاد المصري لكرة القدم باب التقدم للحصول على الرخصة المحلية للموسم الرياضي المقبل 2026 / 2027.

وقال اتحاد الكرة، في بيان رسمي اليوم الاثنين، إنه قرر غلق باب التقدم بعد استكمال أندية القسم الأول إجراءات التقديم عبر منصة التراخيص الإلكترونية المعتمدة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 مايو/أيار 2026.

وأوضح البيان أن لجنة التراخيص بالاتحاد ستباشر حالياً مراجعة وفحص المستندات والبيانات المقدمة من الأندية، تمهيداً لاتخاذ القرارات الخاصة بمنح الرخصة المحلية.

ويتزامن هذا البيان مع وجود أزمة شديدة حول موقف رخصة مشاركة الزمالك المحلية والأفريقية بسبب قضايا تتعلق بسداد المستحقات المالية المتأخرة للاعبين وأندية أجنبية.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري هذا الموسم للمرة الـ15 في تاريخه والأولى منذ عام 2022، ليعود للمشاركة مجدداً في دوري أبطال أفريقيا بعد غياب دام ثلاثة مواسم.