مدرب الجيش الملكي: الحظ حرمنا من التتويج بلقب أفريقيا

أعرب مدرب الجيش الملكي عن اعتزازه بالأداء الذي قدمه لاعبوه خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم خسارة اللقب أمام ماميلودي صنداونز.

ووصف المدرب نتيجة المباراة بالمحبطة، مؤكداً في الوقت ذاته أن فريقه أظهر شخصية قوية وقدم أداءً تكتيكياً مميزاً. وقال: «نجحنا في الضغط على المنافس وحرمانه من المساحات التي يفضلها، وكان بإمكاننا تغيير النتيجة لولا غياب التوفيق في لحظات حاسمة».

وعلّق مدرب الجيش الملكي على ركلة الجزاء الضائعة التي أثارت جدلاً واسعاً، موجهاً رسالة دعم لقائد الفريق، واصفاً إياه بأنه أحد أفضل اللاعبين في القارة الأفريقية حالياً.

وأكد أن إهدار ركلات الجزاء جزء طبيعي من كرة القدم، مشيراً إلى أن كبار نجوم اللعبة مروا بمواقف مشابهة، وأن تلك اللحظة لا تقلل من قيمة اللاعب الفنية أو القيادية.

وشدد المدرب على أن وصول الجيش الملكي إلى النهائي ومنافسته حتى الدقائق الأخيرة يعكس التطور الكبير الذي يشهده النادي، مؤكداً أن الفريق أثبت أحقيته بالتواجد بين كبار القارة هذا الموسم.

واختتم تصريحاته بتوجيه التهنئة إلى صنداونز بعد التتويج باللقب، معبراً عن فخره بالمشوار الذي قدمه «الزعيم» في البطولة.