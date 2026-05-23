يونس محمود يفوز بانتخابات رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم



فاز نجم كرة القدم العراقية، يونس محمود، برئاسة اتحاد الكرة في بلاده بعد انتخابات أجريت بالعاصمة بغداد، السبت.



وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن يونس محمود فاز بالمنصب بعد حصوله على 38 صوتاً.



وتفوق يونس محمود البالغ من العمر 43 عاماً على منافسيه عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي الحالي وإياد بنيان.



وذكرت تقارير صحفية أن الانتخابات شهدت مشاركة 61 صوتاً، وتم استبعاد صوتين باطلين وسط انتخابات أقيمت تحت إشراف ممثلين من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

وأضافت هذه التقارير، أن عدنان درجال حصل على 20 صوتاً مقابل صوت وحيد لإياد بنيان.



وأوضحت أن هذه الانتخابات شهدت أيضاً تنافس خمسة مرشحين لمنصب النائب الأول، إضافة إلى خمسة مرشحين آخرين لمنصب النائب الثاني، إضافة إلى 27 مرشحاً على مقعد العضوية.

ويُعد يونس محمود نجماً بارزاً في تاريخ العراق، حيث سجل هدف تتويج بلاده بلقب كأس أمم آسيا 2007 بعد الفوز 1 - 0 على السعودية في المباراة النهائية.



ويستعد المنتخب العراقي لأول مشاركة في كأس العالم منذ 40 عاماً بالتواجد في مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وينتظر أسود الرافدين اختبارات قوية في المجموعة التاسعة التي تضم أيضاً فرنسا والسنغال والنرويج.