«الكاف» يعاقب الجيش الملكي المغربي قبل موقعة الحسم الأفريقية



قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» توقيع عقوبات وغرامات مالية بحق ناديي الجيش الملكي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وذلك على خلفية الأحداث، التي شهدتها مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في بريتوريا، الأحد الماضي.



ووفقاً لما ذكره موقع «البطولة» المغربي فإن اللجنة برئاسة السنغالي عثمان كين عقدت اجتماعاً استثنائياً، لدراسة تقارير الحكام والمراقبين الأمنيين الخاصة بالمباراة.



وقررت اللجنة تغريم صن داونز مبلغ 35 ألف دولار، بسبب مخالفات تنظيمية وأمنية، من بينها استخدام مكبرات الصوت خلال التوترات، التي شهدها ملعب لوفتس، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بإجراءات السلامة.



في المقابل تلقى الجيش الملكي العقوبة الأكبر بغرامة بلغت 100 ألف دولار، بسبب تكرار أحداث الشغب الجماهيري خلال مشواره في البطولة، والتي تضمنت إشعال الشماريخ ورمي المقذوفات، والإخلال بالنظام داخل المدرجات.



وكان نادي الجيش الملكي أصدر بياناً، دعا فيه جماهيره إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الأمنية ولوائح «الكاف»، قبل مباراة الإياب تفادياً لأي عقوبات إضافية قد تؤثر على النادي مستقبلاً.



وتقام مباراة إياب دوري أبطال أفريقيا، غداً الأحد، في الساعة الحادية عشرة بتوقيت الإمارات، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، إذ يسعى ممثل الكرة المغربية والعربية إلى تعويض خسارته بهدف في الذهاب، والتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1985.