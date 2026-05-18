وعكة صحية مفاجئة تنقل مدرب الأهلي إلى المستشفى

قال الأهلي، حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن مدربه الدنمركي ييس توروب تعرض لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى.

وأضاف الأهلي، في بيان عبر حسابه على «فيسبوك»، أن المدرب يخضع للرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الجهاز الطبي.

وأوضح أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن حالة المدرب الدنمركي مطمئنة، وأنه يخضع حاليًا للفحوصات والتحاليل اللازمة لزيادة الاطمئنان.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في مجموعة التتويج باللقب برصيد 50 نقطة، متأخرًا بثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر، وبنقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، في صراع شرس من أجل حصد لقب الدوري وضمان التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا.

ويختتم الأهلي منافسات الدوري يوم الأربعاء، عندما يستضيف المصري البورسعيدي.



