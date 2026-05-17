تعليق ناري من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك الكونفدرالية

عاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق إلى الواجهة، بتصريحات نارية، هاجم فيها مجلس إدارة النادي الحالي، وذلك بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية على أرضه ووسط جماهيره.



وخيمت حالة من الغضب والحزن الشديد على جماهير نادي الزمالك، عقب خسارة اللقب أمام اتحاد العاصمة الجزائري 7-8 بركلات الترجيح، مساء أمس، على استاد القاهرة، ليضيع الفريق فرصة إحراز لقب البطولة الثالث في تاريخه.



وشن مرتضى منصور هجوماً عنيفاً على إدارة النادي، عبر منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نقلته وسائل إعلام مصرية، إذ كتب موجهاً رسالة إلى جماهير الزمالك: «لا تحزن يا جمهورنا العظيم، كنت خير عون لأولادنا اللاعبين المظلومين»، قبل أن يهاجم من وصفه بـ «المسؤول الفاسد» الذي تعمد – بحسب قوله – «إبعاد رئيس النادي الشرعي المنتخب التاريخي الذي في عصره حصد النادي 60 بطولة، وفرضت بالرشوة والتزوير والبلطجة عباس ودلاديله».



وأضاف: «كفاية، اطرد هؤلاء الفشلة، حتى يعود الزمالك لجماهيره المخلصة، ولأعضاء جمعيته العمومية المحترمين، ألا تخجل من نفسك، ضياع أكثر من 70 بطولة، وإهدار المليارات، بعد أن باعوا الأرض المملوكة للدولة، والمهداة منه لجمعيته العمومية». وتابع: «16 وقف قيد، قروض بالمليارات، مديونيات تعدت 2 مليار». وختم: «أخيراً، كل التهنئة لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، لعب برجولة وإخلاص، فاستحق الفوز بالبطولة الأفريقية».



يذكر أنها المرة الأولى التي يخسر فيها الزمالك بركلات الترجيح في نهائي أفريقي، إذ لم يسبق للنادي أن تذوق طعم الهزيمة في النهائيات الأفريقية التي خاضها طوال تاريخه عندما يصل إلى ركلات الترجيح.



ويسعى الزمالك إلى تعويض خسارته اللقب الأفريقي، بالدوري المصري الممتاز، حيث يواجه سيراميكا كليوباترا بعد أيام قليلة في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة، ويكفيه التعادل من أجل الحصول على لقب الدوري.