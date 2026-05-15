الزمالك واتحاد الجزائر في مواجهة عربية على لقب الكونفيدرالية

يبحث الزمالك المصري وضيفه اتحاد الجزائر عن الوقوف مجددًا على منصة التتويج ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، حينما يلتقيان غدًا السبت في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية، في مواجهة عربية مرتقبة.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت السبت الماضي على ملعب «5 يوليو» في الجزائر العاصمة، انتهت بفوز اتحاد الجزائر 1-0، ليتقدم خطوة مهمة نحو التتويج بلقبه الثاني في المسابقة، بعدما سبق له الفوز بالبطولة في موسم 2022-2023.

وبات يكفي اتحاد الجزائر التعادل، أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد بشرط التسجيل، من أجل حصد اللقب، فيما يحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين إذا أراد التتويج بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه، بعد لقبي 2019 و2024.

وفي حال انتهاء اللقاء بفوز الزمالك 1-0، سيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد البطل، بينما سيمنح أي فوز للزمالك بفارق هدف واحد مع تسجيل اتحاد الجزائر هدفًا على الأقل اللقب للفريق الجزائري، بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض، التي يتم الاحتكام إليها حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفقًا للائحة البطولة.

واستمتعت الجماهير التي حضرت لقاء الذهاب بمباراة قوية ومثيرة، لم تخل من الندية طوال 90 دقيقة، كما صنعت جماهير الفريقين أجواء مميزة في المدرجات.

وشهدت نهاية اللقاء أحداثًا مثيرة، بعدما تعرض ريان محروز، لاعب اتحاد الجزائر، لعرقلة داخل منطقة جزاء الزمالك في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لكن الحكم الموريتاني دحان بيدة لم يحتسب شيئًا في البداية، لينطلق لاعبو الزمالك في هجمة معاكسة سجل منها البرازيلي خوان بيزيرا هدفًا بعد مراوغة رائعة داخل المنطقة.

وعاد الحكم لمراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد «فار»، قبل أن يحتسب ركلة جزاء لاتحاد الجزائر، ويلغي هدف الزمالك، مع طرد المغربي محمود بنتايج لاعتراضه.

ونفذ أحمد خالدي ركلة الجزاء بنجاح، مسجلًا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ورغم الخسارة، شدد معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، على أن فريقه لا يزال يمتلك كامل الحظوظ في الفوز بالبطولة.

وقال عقب المباراة: «هناك شوط أول انتهى في الجزائر، وما زال هناك شوط آخر في القاهرة، ولدينا دوافع قوية من أجل التعويض وتحقيق اللقب. كنا نأمل على الأقل الخروج بالتعادل السلبي».

وأوضح مدرب الزمالك أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة من الناحية التكتيكية، خاصة دفاعيًا، مؤكدًا أن الفريق حاول استغلال التحولات الهجومية للوصول إلى شباك المنافس.

وأضاف: «سنكافح حتى آخر دقيقة من أجل الفوز وحصد اللقب. الزمالك يضم لاعبين كبارًا وعلى قدر المسؤولية، وسنبذل أقصى جهد ممكن في لقاء الإياب لتحقيق الفوز والتتويج بالبطولة».

من جانبه، أكد السنغالي لامين نداي، المدير الفني لاتحاد الجزائر، أن التتويج لم يُحسم بعد، رغم الفوز على منافس يملك خبرة كبيرة في البطولات القارية.

وقال: «حققنا فوزًا مهمًا أمام فريق كبير يملك خبرة أفريقية، لكن التتويج لم يُحسم بعد».

وأضاف: «تفصلنا مباراة واحدة عن اللقب، وسنكافح من أجل العودة بالكأس من مصر».

ويحلم الزمالك بالجمع بين لقبي الكونفيدرالية والدوري المصري الممتاز، إذ يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري المحلي بفارق نقطتين أمام بيراميدز، وثلاث نقاط أمام الأهلي صاحب المركز الثالث.

ويدرك لاعبو الزمالك أن التتويج القاري سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري، التي يحتاج خلالها إلى نقطة واحدة فقط لحصد اللقب الـ15 في تاريخه.

في المقابل، يتطلع اتحاد الجزائر للتتويج بلقبه الثاني هذا الموسم، بعدما أحرز كأس الجزائر للمرة العاشرة في تاريخه إثر فوزه على شباب بلوزداد في النهائي الشهر الماضي.

ولا تقتصر أهمية المباراة على الجانب الرياضي فقط، بل تمتد أيضًا إلى العوائد الاقتصادية، بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رفع قيمة الجوائز المالية للبطولة، حيث يحصل البطل على 4 ملايين دولار.

ويلعب الفائز بالكونفيدرالية مباراة السوبر الأفريقي أمام بطل دوري أبطال أفريقيا، الذي يجمع نهائيه الحالي بين الجيش الملكي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.