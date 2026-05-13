هل يقضي بينتو على حلم رونالدو؟

تجاوز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سريعاً حالة الصدمة والإحباط التي سيطرت عليه عقب تعادل النصر والهلال المثير 1-1 في الدوري السعودي، وهو التعادل الذي أجّل تتويج النصر باللقب بعد غياب دام سبع سنوات.



ورغم أن كريستيانو بدا محبطاً ربما أكثر من أي وقت مضى عقب نهاية المباراة مباشرة، بعد أن تأجل حلمه بالتتويج بلقب الدوري لأول مرة منذ قدومه إلى المنطقة في محاولته الرابعة، ما تسبب له في انتكاسة كبيرة، لكن رد فعله جاء سريعاً بعدما كتب على حسابه على موقع التواصل «إكس» أن «الحلم قريب»، موجهاً رسالة إلى جمهور فريقه قائلاً: «ارفعوا رؤوسكم عالياً، ما زال أمامنا خطوة واحدة، شكراً لكم جميعاً على دعمكم الرائع».



وتحولت ليلة كريستيانو التي كانت مهيأة لتتويج النصر بلقب الدوري إلى مشهد درامي بسبب هفوة قاتلة من الحارس البرازيلي بينتو، فبينما كان الهلال ينفذ رمية تماس طويلة يائسة داخل منطقة الجزاء، اندفع حارس النصر بينتو ليشتت الكرة بقبضته، لكنه حولها بالخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وربما لهذا السبب بدا التعادل وكأنه بمثابة الخسارة، لأن خطأ بينتو لم يؤجل تتويج النصر فقط، بل أجل أيضاً حلم رونالدو.



ولطالما سعى النجم البرتغالي إلى التتويج بالدوري السعودي مع النصر، وهو اللقب الذي استعصى عليه منذ انضمامه إلى الفريق عام 2023، ولتحقيق أول لقب محلي له مع «العالمي»، لكن بعد ما حدث والذي منح الهلال فرصة حتى ولو كانت صعبة، يبقى السؤال: هل يقضي خطأ بينتو على حلم رونالدو مع النصر؟



الإجابة عن السؤال تظل بين أقدام لاعبي النصر أنفسهم، إذ رغم التعادل فإن الأمور ما زالت بيد الفريق دون النظر إلى نتائج الهلال، حيث تتبقى له مباراة واحدة، بينما تتبقى مباراتان للهلال.

وبالنظر إلى فارق النقاط، إذ يمتلك النصر 83 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الهلال (78)، فإن فوز النصر على ضمك في الجولة الأخيرة يضمن له اللقب بغض النظر عن نتائج الهلال، الذي أقصى عدد من النقاط يستطيع الوصول له 84 نقطة، بعدما بات مطالباً بالفوز في مباراتيه المتبقيتين ضد نيوم والفيحاء، وبالتالي انتظار تعثر كريستيانو ورفاقه.



الجدير بالذكر أن رونالدو سجل 127 هدفاً في 146 مباراة خاضها مع النصر منذ انضمامه إلى النادي بعد رحيله عن مانشستر يونايتد.