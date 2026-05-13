نهاية حزينة للدراويش.. الإسماعيلي يهبط إلى الدرجة الثانية بعد 70 عامًا

أنهى وادي دجلة آمال ضيفه الإسماعيلي في البقاء ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تغلب عليه 2-1، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمجموعة تفادي الهبوط.

وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 19 نقطة في المركز الـ14 والأخير، لتنتهي رسميًا آماله في البقاء بالدوري الممتاز، حتى في حال فوزه بالمباريات الثلاث المتبقية.

ويعد هذا الهبوط الأول للإسماعيلي منذ موسم 1957-1958، حين غادر الفريق دوري الأضواء بسبب ظروف حرب 1956 ورحيل عدد كبير من لاعبيه، قبل أن يعود سريعًا إلى الدوري الممتاز.

وتهبط الأندية الأربعة الأخيرة في مجموعة تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية مع نهاية الموسم.

وكان الإسماعيلي قد نجا من الهبوط في الموسم الماضي، بعدما قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إلغاء الهبوط.

ويملك الإسماعيلي ثلاثة ألقاب في الدوري المصري، كان آخرها موسم 2001-2002، إضافة إلى لقبين في كأس مصر، كما يعد أول فريق مصري يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا بمسماه القديم «كأس أفريقيا للأندية الأبطال».

ورفع وادي دجلة رصيده إلى 48 نقطة في صدارة مجموعة تفادي الهبوط.

وسجل محمود دياستي هدف التقدم لوادي دجلة في الدقيقة 22، بعد تمريرة من محمد عبد الرحيم، الذي انطلق من الجهة اليمنى ومرر الكرة إلى دياستي داخل منطقة الجزاء ليسددها في الشباك.

وعاد دياستي ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 62، مستغلًا رمية تماس نفذها أحمد دحروج داخل منطقة الجزاء، لتصل الكرة إلى عمر عدلي، الذي مررها برأسه إلى دياستي ليسددها بقوة داخل المرمى.

وألغى الحكم هدفًا ثالثًا لوادي دجلة في الدقيقة 25 بداعي التسلل على علي حسين.

وقلص الإسماعيلي الفارق في الدقيقة 73 عن طريق إيريك تراوري، بعد ركلة حرة نفذها محمد نصر داخل منطقة الجزاء قابلها تراوري بضربة رأس في الشباك.

وأهدر وادي دجلة فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 76، بعدما تصدى الحارس عبد الرحمن محروس لمحاولة محمد عبد الرحيم.

وشهد الوقت المحتسب بدل الضائع طرد عبد الله محمد مدافع الإسماعيلي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفي مباراة أخرى، أربك كهرباء الإسماعيلية حسابات صراع البقاء بعدما فاز على مضيفه الجونة بهدف دون رد.

ورفع كهرباء الإسماعيلية رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر، ليجدد آماله في البقاء، بينما تجمد رصيد الجونة عند 39 نقطة في المركز الرابع.

وسجل حسن الشاذلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65.

كما فاز مودرن سبورت على مضيفه فاركو بهدف دون رد، ليضاعف من معاناة فاركو في صراع البقاء.

وأحرز حمدي المتولي هدف مودرن سبورت في الدقيقة 69.

ورفع مودرن سبورت رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، ليضمن البقاء رسميًا في الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد فاركو عند 22 نقطة في المركز الـ12.