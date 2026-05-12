34 لاعبًا في قائمة قطر استعدادًا لمونديال 2026

أعلن الإسباني جولين لوبيتيجي، المدير الفني لـ منتخب قطر، القائمة الأولية للعنابي استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026، المقرر إقامته خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وضمت القائمة 34 لاعبًا، يتقدمهم المهاجم المخضرم سيباستيان سوريا البالغ من العمر 42 عامًا، إلى جانب أكرم عفيف الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا، وقائد المنتخب المخضرم حسن الهيدوس البالغ من العمر 35 عامًا.

وضمت قائمة حراس المرمى كلًا من مشعل برشم ومحمود أبو ندى وصلاح زكريا وشهاب الليثي.

كما اختار لوبيتيجي 30 لاعبًا آخر في مختلف المراكز، وهم: المعز علي، أدميلسون جونيور، أحمد فتحي، أحمد علاء، أحمد الجانحي، الهاشمي الحسين، أيوب العلوي، بسام الراوي، بوعلام خوخي، بيدرو ميجيل، تحسين محمد، جاسم جابر، ريان العلي، سلطان البريك، طارق سلمان، عاصم مادبو، عبد العزيز حاتم، عيسى لاي، لوكاس مينديز، مبارك شنان، محمد مناعي، محمد مونتاري، محمد وعد، نايل ماسون، همام الأمين، ويوسف عبد الرزاق.

ويستعد منتخب قطر لخوض مشاركته الثانية في كأس العالم، بعد استضافة نسخة 2022، حيث يلعب ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخب كندا ومنتخب سويسرا ومنتخب البوسنة والهرسك.