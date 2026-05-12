الترجي يقيل مدربه بعد 3 أشهر من تعيينه

أعلن نادي الترجي التونسي، إقالة مدربه الفرنسي باتريس بوميل، بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من توليه القيادة الفنية للفريق.

وأشار النادي التونسي، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، إلى انتهاء تجربة بوميل مع الفريق الأول، على أن يتولى المدرب كريستيان براكوني الإشراف على الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان الترجي قد تعاقد مع بوميل يوم 21 فبراير الماضي بعقد يمتد حتى يونيو 2027، خلفًا للمدرب ماهر الكنزاري، أملاً في تحسين نتائج الفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

وجاء قرار الإقالة بعد خروج الترجي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالخسارة ذهابًا وإيابًا أمام صن داونز، إلى جانب خسارة الفريق في الديربي أمام الأفريقي التونسي بهدف دون رد، وهي النتيجة التي منحت الغريم التقليدي لقب الدوري التونسي للمرة الـ14 في تاريخه، والأولى بعد غياب استمر 11 عامًا.

كما بات الترجي مهددًا بفقدان فرصة التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، إذ يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط أمام الصفاقسي، قبل الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويختتم الترجي مشواره في الدوري بمواجهة خارج ملعبه أمام اتحاد بن قردان، بينما يواجه الصفاقسي فريق النجم الساحلي في الجولة نفسها.

وبعدها بثلاثة أيام، يلتقي الترجي مع نجم المتلوي ضمن منافسات دور الـ16 من كأس تونس.