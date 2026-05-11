العقدة المغربية تطارد صن داونز خارج أرضه

يدخل نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026 أمام فريق الجيش الملكي المغربي، بسجل تاريخي متكافئ للغاية ضد الأندية المغربية، ما يضفي مزيدًا من الإثارة على هذه القمة القارية المرتقبة.

ومن المقرر أن يستضيف صن داونز مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل، قبل أن يتوجه إلى الرباط لخوض مباراة الإياب الحاسمة يوم 24 مايو الجاري.

ورغم أن المواجهات المباشرة بين صن داونز والأندية المغربية لم تبدأ إلا عام 2017، فإن السنوات التسع الأخيرة شهدت 18 مواجهة، أسفرت عن 5 انتصارات لصن داونز، مقابل 6 هزائم و7 تعادلات، مع تساوي الفريقين في عدد الأهداف المسجلة بواقع 14 هدفًا لكل طرف.

وتبرز في تاريخ هذه المواجهات معادلة رقمية لافتة، إذ لم يسبق لصن داونز أن خسر أي مباراة على أرضه أمام الفرق المغربية، بعدما حقق 5 انتصارات و4 تعادلات.

وفي المقابل، يطارد الفريق الجنوب أفريقي حلم تحقيق فوزه الأول على الأراضي المغربية، بعدما اكتفى بثلاثة تعادلات وتلقى 6 هزائم خلال زياراته التسع السابقة لشمال أفريقيا، وهو ما يجعل نتيجة مباراة الذهاب في بريتوريا حاسمة قبل موقعة الإياب.

وتعد المواجهة مع الجيش الملكي حديثة العهد، حيث التقى الفريقان في دور المجموعات للموسم الماضي، وانتهت المباراتان بالتعادل 1-1.

وسجل صن داونز أولًا في المباراتين عبر إكرام راينرز وبيتر شالوليلي، لكن الجيش الملكي نجح في العودة في كلتا المناسبتين بفضل هدفي محمد حريمات والأمين زوحزوح.

ويظل الوداد البيضاوي الخصم المغربي الأكثر ظهورًا في مسيرة صن داونز، بواقع 12 مواجهة، كان أبرزها نهائي الدوري الأفريقي 2023، الذي حسمه صن داونز بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وتاريخيًا، لم ينجح صن داونز في تجاوز الأندية المغربية في الأدوار الإقصائية سوى مرة واحدة من أصل أربع مواجهات، وكانت في نهائي الدوري الأفريقي أمام الوداد، بينما شهد دوري أبطال أفريقيا تفوقًا مغربيًا في أدوار خروج المغلوب أعوام 2017 و2019 و2023.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أن 39% فقط من هذه المواجهات شهدت تسجيل الفريقين، بينما كان التعادل السلبي أو الفوز بنتيجة 1-صفر السيناريو الأكثر تكرارًا، ما يشير إلى أن مواجهة الجيش الملكي ستكون معركة تكتيكية يغلب عليها الحذر الدفاعي.