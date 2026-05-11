الدوري التونسي.. الأفريقي يحتفل باللقب والترجي يواجه خطر الغياب القاري

يحتفل الأفريقي بلقب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم في الجولة الأخيرة من المسابقة، بعد حسم اللقب على حساب غريمه التقليدي الترجي، منهياً سنوات من الانتظار بإعادة اللقب إلى خزائنه لأول مرة منذ موسم 2014-2015، وذلك في الوقت الذي يحتدم فيه الصراع على البطاقة الثانية المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا.

وسجل غيث الزعلوني هدفًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة، ليقود الأفريقي للفوز 1-صفر على الترجي والتتويج بلقب الدوري أمس الأحد.

ورفع النادي الأفريقي رصيده إلى 65 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الترجي عند 60 نقطة في المركز الثاني قبل الجولة الأخيرة.

ورغم حسم الأفريقي للقب، فإن الصراع لا يزال قائمًا على المركز الثاني المؤهل إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، إلى جانب احتدام المنافسة على النجاة من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ويحتل الصفاقسي المركز الثالث برصيد 59 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن الترجي، ما يجعل الجولة الأخيرة حاسمة في تحديد صاحب البطاقة الثانية المؤهلة لأبرز بطولات الأندية في أفريقيا.

وسيكون الترجي مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية عندما يحل ضيفًا على اتحاد بنقردان، إذ لا خيار أمامه سوى الفوز لضمان التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا ومصالحة جماهيره الغاضبة.

وفي المقابل، سينتظر الصفاقسي أي تعثر لمنافسه خلال المواجهة القوية التي ستجمعه بضيفه النجم الساحلي في قمة الجولة الختامية.

وفي أسفل الترتيب، يستمر الصراع من أجل البقاء بين شبيبة القيروان والأولمبي الباجي، حيث تنتظر الفريقين مواجهتان حاسمتان لتفادي وداع أحدهما لدوري الأضواء.

ويدخل شبيبة القيروان الجولة الأخيرة في المركز 14 برصيد 30 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن منافسه الأولمبي الباجي، صاحب المركز 13 برصيد 31 نقطة، في سباق مفتوح من أجل حسم بطاقة البقاء.

ويحل شبيبة القيروان ضيفًا على نجم المتلوي في مباراة مصيرية للطرفين، بينما يواجه الأولمبي الباجي اختبارًا صعبًا خارج أرضه أمام الأفريقي المتوج باللقب.

وهبط ناديا مستقبل سليمان ومستقبل قابس بالفعل، بعد موسم مخيب عجز خلاله الفريقان عن حسم بقائهما في الدوري الممتاز.

وتنطلق مباريات الجولة الختامية غدًا الثلاثاء بمواجهة تجمع بين شبيبة العمران ومستقبل المرسى.

وتتواصل المباريات بعد غد الأربعاء، إذ يستقبل النادي البنزرتي فريق الترجي الجرجيسي، فيما يواجه الصفاقسي ضيفه النجم الساحلي، إلى جانب مباراة مستقبل قابس والملعب التونسي.

وتختتم الجولة يوم الخميس المقبل بأربع مباريات، إذ يستضيف الأفريقي البطل فريق الأولمبي الباجي، ويستضيف الاتحاد المنستيري فريق مستقبل سليمان، بينما يستقبل نجم المتلوي شبيبة القيروان، ويحل الترجي ضيفًا على اتحاد بنقردان.