أحداث مؤسفة وعراك عقب نهاية مباراة في الدوري السوداني



شهد ملعب مدينة كوستي جنوبي السودان، أمس، أحداث شغب مؤسفة بين جمهور ناديي القوز والحسانية عقب المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر لدوري الدرجة الأولى بكوستي. وعقب إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية، اندلعت اشتباكات بين بعض جماهير الناديين داخل محيط الملعب وخارجه، وكانت نتيجة المباراة انتهت نتيجتها بفوز القوز بنتيجة 3-1.



وبحسب المتابعات، سادت أجواء تنافسية وحماسية طوال المباراة، قبل أن تتطور الأوضاع لاحقاً نتيجة تصرفات فردية أدت إلى حالة من التوتر في محيط الاستاد.



كما أظهر مقطع فيديو متداول وقوع مشادات واشتباكات بين عدد من المشجعين، ما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الرياضية، حيث اقتلع جمهور الفريقين كراسي المدرجات الموجودة في الملعب لزيادة حدة الاحتقان بعد أن شوهد عدد من الجمهور يضرب الآخر بالكراسي في لقطة دخيلة على الملاعب السودانية.



وعقب هدوء الأحوال وتدخل العقلاء أعرب ناديا القوز والحسانية بمدينة كوستي، بولاية النيل الأبيض، عن أسفهما لما جرى، مؤكدين في بيان مشترك رفضهما القاطع لأي مظاهر عنف أو تجاوزات لا تمت للرياضة بصلة.



وأوضح البيان أن الأحداث لا تعكس قيم التنافس الشريف والروح الرياضية، مشيراً إلى أن الحادثة بدأت بتصرفات فردية قبل أن تتصاعد بصورة مؤسفة.



وقدّم الناديان اعتذاراً لجماهير كرة القدم بمدينة كوستي، داعيَين إلى التحلي بالروح الرياضية، كما ناشدا الإعلام الرياضي الالتزام بالمهنية وتجنب أي خطابات قد تسهم في تأجيج التوتر.

وطالب الناديان الاتحاد المحلي لكرة القدم باتخاذ إجراءات وتدابير رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً.