مشوار اتحاد الجزائر نحو نهائي الكونفدرالية

قدم نادي اتحاد الجزائر مشواراً مميزاً في منافسات كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، مؤكداً مكانته كأحد أبرز الأندية في القارة السمراء، بعدما بلغ النهائي الثاني في تاريخه عن جدارة واستحقاق، بفضل أداء متوازن وشخصية قوية في مختلف مراحل البطولة.

واستهل اتحاد الجزائر مشواره من الدور التمهيدي الثاني، حيث واجه أفاد جيكانو الإيفواري، وخسر لقاء الذهاب بنتيجة 0-1، قبل أن يرد بقوة في مباراة الإياب، محققاً فوزاً عريضاً 3-0، ضمن به التأهل إلى دور المجموعات بثقة كبيرة، أملاً في مواصلة المشوار إلى أبعد نقطة ممكنة.

وأظهر اتحاد الجزائر في دور المجموعات أداءً لافتاً، حيث افتتح مشواره بفوز مثير أمام سان بيدرو الإيفواري بنتيجة 3-2، ثم عاد بانتصار ثمين خارج الديار أمام أولمبيك آسفي المغربي بنتيجة 1-0، قبل أن يواصل تألقه بفوز مستحق على جوليبا المالي 2-0، لينهي مرحلة الذهاب في دور المجموعات بقوة.

وعاد «أبناء سوسطارة» مع بداية مرحلة الإياب بتعادل ثمين دون أهداف خارج أرضهم أمام جوليبا، لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الأولى، كما جددوا تفوقهم على مضيفهم سان بيدرو بالفوز 3-2، قبل أن يختتموا هذا الدور بالتعادل السلبي أمام أولمبيك آسفي على ملعب 5 يوليو في الجزائر العاصمة.

وتصدر زملاء حارس المرمى أسامة بن بوط ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، من دون أن يتذوقوا طعم الهزيمة، في دليل واضح على قوة الفريق واستقراره.

واصطدم اتحاد الجزائر في دور الثمانية بمنافس قوي هو مانييما يونيون من الكونغو الديمقراطية، حيث خسر 1-2 في لقاء الذهاب خارج أرضه، غير أنه أظهر شخصية البطل في مباراة الإياب، وحقق فوزاً مهماً بنتيجة 1-0، ليقتطع بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي.

والتقى اتحاد الجزائر في الدور قبل النهائي مع أولمبيك آسفي المغربي مجدداً، في مواجهتين تكتيكيتين، انتهت الأولى بالتعادل السلبي في الجزائر العاصمة، قبل أن يفرض التعادل الإيجابي 1-1 خارج الديار في لقاء الإياب، ليحسم التأهل إلى النهائي بفضل خبرته وحسن إدارته للمباريات، بعدما تفوق بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، وفقاً للائحة المسابقة القارية.

ويطمح اتحاد الجزائر، بعد وصوله إلى النهائي الذي سيواجه فيه الزمالك المصري ذهاباً في الجزائر العاصمة وإياباً في القاهرة، إلى التتويج بلقبه القاري الثالث، بعد الثنائية التاريخية التي حققها عام 2023، عندما توج بكأس الكونفيدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي، أملاً في مواصلة كتابة التاريخ وتشريف الكرة الجزائرية قارياً.