مشوار الزمالك نحو نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

نجح نادي الزمالك المصري في حجز مقعده في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد مشوار مميز أظهر فيه خبرته القارية وشخصيته القوية، ليصل إلى النهائي الثالث في تاريخه بالبطولة، مؤكداً عزمه على المنافسة على لقب جديد يضاف إلى سجله الحافل بالألقاب القارية.

وسيكون الزمالك، المتوج بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية مرتين عامي 2019 و2024، على موعد مع مواجهة قوية أمام اتحاد الجزائر في النهائي، حيث سيخوض مباراة الذهاب السبت في الجزائر العاصمة، قبل أن يستقبل منافسه إياباً في القاهرة، سعياً لإضافة لقب قاري جديد إلى خزائنه.

واستهل الزمالك مشواره في البطولة من الدور التمهيدي الثاني، حيث واجه ديكيداها الصومالي، وحقق فوزاً عريضاً في لقاء الذهاب بنتيجة 6-0، قبل أن يؤكد تفوقه في مباراة الإياب بالفوز 1-0، ليضمن تأهله بأريحية إلى دور المجموعات.

وأظهر الزمالك في دور المجموعات مستوى ثابتاً ضمن المجموعة الرابعة، حيث تربع على صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، بعد تحقيقه 3 انتصارات وتعادلين وتلقيه خسارة واحدة، في مجموعة ضمت منافسه المحلي النادي المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي.

وافتتح الزمالك مشواره في دور المجموعات بفوز مهم 1-0 على ضيفه زيسكو يونايتد، ثم عاد بتعادل ثمين 1-1 أمام مضيفه كايزر تشيفز، قبل أن يتعادل بدون أهداف أمام المصري البورسعيدي.

وفي مرحلة الإياب، حقق الزمالك انتصاراً مهماً 2-1 خارج الديار أمام المصري، ثم تلقى خسارة 0-1 أمام مضيفه زيسكو يونايتد، قبل أن يختتم هذا الدور بفوز مستحق على كايزر تشيفز بنتيجة 2-1.

والتقى الزمالك في دور الثمانية مع أوتوهو الكونغولي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 في العاصمة الكونغولية برازافيل، ثم حقق فوزاً صعباً 2-1 في لقاء الإياب، ليحسم التأهل إلى المربع الذهبي عن جدارة واستحقاق.

واصطدم الزمالك في الدور قبل النهائي بشباب بلوزداد الجزائري، في ديربي شمال إفريقي مثير، حيث اقتنص فوزاً ثميناً خارج أرضه بنتيجة 1-0، قبل أن يفرض التعادل السلبي في مباراة الإياب، التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة.

ويلتقي الزمالك في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية مع اتحاد الجزائر، في ديربي شمال إفريقي جديد، سيخرج المنتصر منه بلقب قاري مستحق.