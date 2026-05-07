الأفريقي يسعى لإنهاء عقد من الغياب عن لقب الدوري التونسي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم التونسية مطلع الأسبوع المقبل إلى قمة الجولة الـ29 من الدوري الممتاز، حيث يحتضن ملعب رادس يوم الأحد مواجهة مصيرية تجمع بين الترجي حامل اللقب والنادي الأفريقي المتصدر، في لقاء قد يكون حاسمًا إلى حد بعيد في تحديد هوية بطل موسم 2025-2026، ما يمنحه طابع «النهائي المبكر» في سباق التتويج.

ويتصدر النادي الأفريقي جدول الترتيب برصيد 62 نقطة قبل جولتين من نهاية الموسم، متقدمًا بفارق نقطتين فقط عن الترجي، وهو ما يجعل مواجهة رادس محطة مفصلية في الصراع على اللقب.

ويأمل الأفريقي في إنهاء عقد كامل من الغياب عن منصة التتويج، إذ يعود آخر لقب دوري أحرزه الفريق إلى موسم 2014-2015.

ويسعى فريق «باب الجديد» إلى مواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم، مستندًا إلى صلابة دفاعية لافتة، بعدما استقبلت شباكه تسعة أهداف فقط، ليتصدر ترتيب أفضل خطوط الدفاع في الدوري.

ويدخل أبناء المدرب فوزي البنزرتي القمة واضعين نصب أعينهم تحقيق نتيجة تعزز حظوظهم في حسم اللقب قبل مواجهة الأولمبي الباجي في الجولة الختامية.

وستقام المباراة بحضور جماهير الترجي فقط، باعتباره الفريق المستضيف على ملعب رادس.

وكان الأفريقي قد طالب بجملة من الإجراءات التنظيمية، أبرزها تعيين طاقم تحكيم أوروبي، وضمان حياد المراقبين، والتثبت من جاهزية تقنية حكم الفيديو المساعد، إلى جانب تشديد التنظيم والإجراءات الأمنية داخل الملعب ومحيطه.

في المقابل، يخوض الترجي المباراة وهو مطالب بالفوز لانتزاع الصدارة من غريمه التقليدي، مدعومًا بعودته إلى طريق النتائج الإيجابية بعد أربعة تعادلات متتالية، إضافة إلى امتلاكه أقوى خط هجوم في المسابقة برصيد 44 هدفًا، فضلًا عن خبرته الواسعة في حسم المواجهات الكبرى.

ومن المنتظر أن يعاني الترجي من غيابات مؤثرة تشمل الحارس البشير بن سعيد، ومحمد بن علي، وخليل القنيشي بداعي الإصابة، إضافة إلى حمزة الجلاصي بسبب الإيقاف، وهو ما يربك حسابات المدرب باتريس بوميل قبل مواجهة لا تحتمل الأخطاء.

ورغم هذه الغيابات، يعول الترجي على استعادة زخمه المعنوي عقب فوزه الأخير على شبيبة العمران، من أجل الإبقاء على آماله قائمة في سباق اللقب.

وتفتتح الجولة الـ29 غدًا الجمعة بإقامة أربع مباريات، حيث يلتقي اتحاد بن قردان مع الملعب التونسي، ويواجه مستقبل سليمان نظيره مستقبل قابس.

كما يستضيف الأولمبي الباجي فريق شبيبة العمران، بينما يحل الاتحاد المنستيري ضيفًا على شبيبة القيروان.

وتتواصل المباريات يوم السبت، إذ يستقبل النجم الساحلي النادي البنزرتي، فيما يلتقي الترجي الجرجيسي مع نجم المتلوي، ويلعب مستقبل المرسى مع الصفاقسي، قبل أن تختتم الجولة يوم الأحد بالقمة المنتظرة على ملعب رادس.