بيراميدز يفتح النار على التحكيم المصري

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، التي انتهت بالتعادل 1/1 مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من منافسات مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وقال هاني سعيد، في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، إن المباراة شهدت «أخطاء فادحة» تسببت في فقدان الفريق نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على لقب الدوري.

وأضاف أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة لصالح بيراميدز بعد تدخل على مصطفى زيكو داخل منطقة الجزاء، موضحًا أن حكام تقنية الفيديو طالبوا الحكم بمراجعة اللعبة، لكنه رفض العودة إلى الشاشة، وقرر أن الحالة لا تستوجب احتساب ركلة جزاء.

وأوضح المدير الرياضي لبيراميدز أن الهدف الثاني الملغي للفريق، الذي سجله أحمد سامي، تحيط به شكوك كبيرة، مؤكدًا أن خطوط تقنية الفيديو أظهرت صحة الهدف، وأن الإعادة التلفزيونية لا تدعم قرار احتساب التسلل.

وأشار إلى أن النادي لم يعترض على قرار إلغاء هدف المهاجم فيستون ماييلي بسبب التسلل، مؤكدًا أن الاعتراضات جاءت فقط للحفاظ على حقوق الفريق وعدم ضياع مجهود موسم كامل.

كما شدد هاني سعيد على أن هدف سيراميكا كليوباترا جاء بعد خطأ واضح ضد مهند لاشين، إثر تعرضه لضربة بالكوع، مؤكدًا أن حكم الفيديو لم يراجع اللعبة رغم وضوحها.

وأبدى تعجبه من تعيين طاقم حكام فيديو «غير معروف» لإدارة مباراة حاسمة في الدوري المصري، متسائلًا عن أسباب عدم مراجعة الحالات المثيرة للجدل لصالح بيراميدز خلال المباريات الأخيرة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق يشعر بوجود ظلم تحكيمي أثر بشكل مباشر على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.