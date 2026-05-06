الزمالك بين حلم الدوري ونهائي الكونفدرالية

يتوجه الزمالك، اليوم الأربعاء، إلى الجزائر لخوض مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة، المقررة يوم السبت المقبل، بعدما اقترب خطوة كبيرة من حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وجاء اقتراب الزمالك من التتويج بالدوري بعد فوزه على سموحة بهدف دون رد، بالتزامن مع تعادل بيراميدز 1/1 أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف الفوز للزمالك برأسية في الشوط الثاني، ليرفع الفريق رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام بيراميدز، وثلاث نقاط أمام الأهلي، الذي فاز بدوره على إنبي بثلاثية نظيفة.

كما يتفوق الزمالك على بيراميدز في المواجهات المباشرة، ليصبح بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من الجولة الأخيرة لحسم لقب الدوري رسميًا.

وأكد معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، أن فريقه أغلق مؤقتًا ملف الدوري بعد الفوز على سموحة، من أجل التركيز على نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال جمال، قبل السفر إلى الجزائر: «لدينا مواجهة مهمة أمام اتحاد العاصمة، ونحتاج إلى تركيز شديد لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب».

وأضاف: «الوقت قصير للاستشفاء بعد المباريات المحلية ورحلة السفر، لكن اللاعبين يمتلكون دوافع قوية للفوز وحصد لقب البطولة».

وأشار مدرب الزمالك إلى أن الفريق يعاني من ضغط المباريات والإجهاد البدني، مؤكدًا أن الفريق لم يحسم أي شيء حتى الآن، سواء في الدوري أو البطولة القارية.

وسافرت بعثة الزمالك إلى الجزائر بكامل عناصرها الأساسية، بما في ذلك البرازيلي خوان بيزيرا، رغم تعرضه لإصابة خلال مباراة سموحة.

وأوضح الجهاز الطبي أن إصابة اللاعب طفيفة، على أن يتم تقييم حالته بشكل نهائي قبل مواجهة اتحاد العاصمة.

وكان بيزيرا قد شارك في الشوط الثاني أمام سموحة، وصنع هدف الفوز، قبل أن يشعر بآلام عضلية ويتم استبداله.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب يوم 16 مايو/أيار الجاري في القاهرة.