الزمالك يطوي صفحة الدوري مؤقتاً من أجل الكونفدرالية

أكد معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، أن فريقه لم يحسم لقب الدوري المصري بعد، مشدداً على صعوبة المواجهة التي خاضها الفريق، الثلاثاء، أمام سموحة في الجولة قبل الأخيرة من مجموعة التتويج.

وأوضح جمال، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أن الزمالك سيغلق صفحة الدوري مؤقتاً من أجل التركيز على نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، مشيراً إلى أن الفريق سيسافر اليوم إلى الجزائر لخوض مباراة الذهاب، في ظل ظروف صعبة وضغط مباريات متواصل يمنع اللاعبين من الحصول على الراحة الكافية.

وأعرب مدرب الزمالك عن شكره للجماهير على مساندتها المستمرة، كما أثنى على دعم نجوم النادي القدامى للفريق خلال هذه المرحلة الحاسمة.

وحول الإصابات، ذكر جمال أنه لا يملك تفاصيل دقيقة عن حالة الثنائي بيزيرا ومحمد السيد، لعدم وجود وقت كافٍ لإجراء الفحوصات الطبية قبل السفر، مؤكداً أن الدوافع موجودة لدى اللاعبين لتحقيق الأهداف المطلوبة في المسابقات المحلية والقارية.