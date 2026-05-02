جولة مرتقبة تمهّد لحسم صراع اللقب في الدوري التونسي



ستحسم الجولة 28 للدوري التونسي ​الممتاز لكرة القدم التي تنطلق الأحد إلى حد كبير صراع ‌القمة بين ​النادي الأفريقي وملاحقه المباشر الترجي، وذلك بالتوازي مع احتدام معركة البقاء في أسفل جدول المسابقة.



ويسعى النادي الأفريقي إلى تحقيق فوز ثمين عندما يستضيف الملعب التونسي، الأحد في ملعب حمادي العقربي برادس، ويضع نصب عينيه تعزيز صدارته ورفع رصيده الذي يبلغ 59 نقطة ⁠متقدماً بفارق نقطتين عن الترجي، حامل اللقب، قبل ثلاث جولات على النهاية.



ويدخل الأفريقي اللقاء بمعنويات مرتفعة رغم تعادله 1-1 في الجولة الماضية مع البنزرتي، لكن ذلك لم يحرمه من الحفاظ على صدارته، متطلعاً ‌في الوقت ذاته إلى تعثر الترجي، الذي اكتفى بدوره بتعادل سلبي مع النادي الصفاقسي في الجولة ذاتها.



وفي المقابل، يخوض الملعب التونسي المواجهة من ‌أجل مباغتة المتصدر وتعطيل مسيرته، خاصة بعد خسارته الأخيرة 1-2 ‌أمام شبيبة العمران، ما يجعله مطالباً بردة فعل قوية في ‌واحدة من أبرز مباريات الجولة.



ومن جانبه، ‌فإن الترجي سيكون أمام اختبار لا يقل أهمية خارج أرضه، الاثنين، أمام شبيبة العمران بعد ​تعادله السلبي في ‌الجولة الماضية، وهو ما ​زاد من تعقيد مهمته في مطاردة ⁠القمة.



ويسعى فريق المدرب الفرنسي باتريس بوميل لتحقيق الفوز وانتظار تعثر الأفريقي إذا ما أراد الإبقاء على حظوظه كاملة في سباق اللقب.



وفي بقية ​مباريات الجولة ⁠يسعى الأولمبي الباجي، ⁠صاحب المركز 13، إلى تأكيد صحوته وتعزيز آماله في البقاء عندما يحل ضيفاً على الصفاقسي في ملعب الطيب المهيري، الأحد.



كما يتطلع اتحاد بنقردان ⁠إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور عندما يستضيف مستقبل سليمان في مواجهة مباشرة مؤثرة في حسابات تفادي الهبوط.



ومن جانب آخر يأمل شبيبة القيروان في التمسك بآماله في البقاء في دوري الأضواء عندما يلاقي مستقبل قابس.



وتتواصل المواجهات يوم الاثنين عندما يستقبل البنزرتي ضيفه مستقبل المرسى في ‌لقاء لا يخلو من حسابات البقاء، بينما يواجه الاتحاد المنستيري نظيره نجم المتلوي، ويلاقي ​الترجي الجرجيسي فريق النجم الساحلي.



وبين صراع القمة من جهة ومعركة البقاء من جهة أخرى، تبدو الجولة 28 محورية في تحديد ملامح نهاية الموسم سواء في سباق التتويج باللقب أو في تحديد الأندية التي ستهبط إلى ​دوري الدرجة الثانية.