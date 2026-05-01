الوداد يقيل كارتيرون بعد 40 يومًا من تعيينه

أعلن الوداد الرياضي المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم الخميس انفصاله «بالتراضي» عن مدربه باتريس كارتيرون، وتعيين محمد بنشريفة خلفًا له حتى نهاية الموسم.

ويأتي القرار بعد يوم واحد من الخسارة التي مُني بها الوداد 2-1 على ملعبه أمام اتحاد يعقوب المنصور الصاعد هذا الموسم.

وقال الوداد عبر فيسبوك: «يُعلن نادي الوداد الرياضي لجماهيره الوفية وكافة مكونات النادي قراره بالانفصال بالتراضي عن السيد باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول».

وكان الوداد قد تعاقد مع المدرب الفرنسي في 25 مارس آذار، خلفًا لـ محمد أمين هاشم، الذي انفصل النادي عنه بعد الخروج من دور الثمانية بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي ذلك الحين، كان الوداد في المركز الثاني في الدوري المغربي برصيد 29 نقطة حصدها خلال 12 مباراة، ويتأخر بفارق نقطة واحدة خلف الرجاء الرياضي، الذي خاض 15 مباراة حتى الآن.

وبقيادة كارتيرون، حقق الوداد نقطتين فقط من خمس مباريات بالدوري، ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 17 مباراة، بفارق ست نقاط عن المغرب الفاسي المتصدر.