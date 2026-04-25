الأهلي يحتفظ بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة



سجل البديل ​فراس البريكان هدفاً في الشوط الإضافي الأول ‌ليحتفظ ​الأهلي السعودي بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة بفوزه 1-صفر على ماتشيدا زيليفا الياباني في المباراة النهائية بملعب الإنماء في جدة السبت.



وبات الأهلي أول فريق ينجح في الدفاع عن ⁠لقبه منذ منافسه غريمه المحلي الاتحاد الذي فعل ذلك عام 2005.



وأخفق ماتشيدا، الذي يشارك في البطولة لأول مرة، في أن يصبح أول فريق ‌ياباني يتوج باللقب منذ أوراوا رد دايموندز عام 2022. وسبق وتخلص الأهلي من فريق ياباني آخر بعدما ‌حول تأخره بهدف أمام فيسيل كوبي إلى ‌انتصار 2-1 بفضل ثنائية ويندرسون جالينو وإيفان توني ‌في قبل النهائي.





وأهدر جالينو فرصة افتتاح التسجيل لصاحب الأرض في الدقيقة 13 عندما انفرد بمرمى الحارس كوسي ​تاني ⁠الذي تصدى ⁠لتسديدته ببراعة ليفشل توني في متابعتها.



وردت العارضة تسديدة ميريه دميرال من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من جالينو ⁠قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.



وفي الدقيقة 64 طالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء إثر سقوط فالنتين أتانجانا داخل المنطقة لكن الحكم أشار باستمرار اللعب. واستمرت المباراة بنفس الوتيرة لينتهي الوقت ‌الأصلي بالتعادل بدون أهداف ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.



ونجح البديل البريكان ​في تسجيل هدف فوز الأهلي في الدقيقة 96 عندما تابع تمريرة فرانك كيسي ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من الجزائري ​رياض محرز.



