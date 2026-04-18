صن داونز يكرر فوزه على الترجي ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا



خرج الترجي ​التونسي من منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد خسارته 1-0 أمام ⁠ماميلودي صن داونز، في إياب قبل النهائي، السبت.



وخسر ممثل كرة القدم التونسية في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ‌حمادي العقربي في ‌رادس بنفس النتيجة، ليحسم الفريق الجنوب أفريقي ​التأهل بنتيجة ‌2-0 ​في مجموع ⁠المباراتين.



وأحرز الكولومبي برايان ليون هدف ​المباراة ⁠الوحيد في ⁠الدقيقة 35 عندما احتسبت ركلة جزاء ⁠لصاحب الأرض، تصدى لها البشير بن سعيد حارس الترجي في المحاولة الأولى، قبل أن تعود الكرة لمهاجم ​صن داونز ليضعها بسهولة في الشباك.