Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
ملاعب عربية

صن داونز يكرر فوزه على الترجي ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

رويترز


خرج الترجي ​التونسي من منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد خسارته 1-0 أمام ⁠ماميلودي صن داونز، في إياب قبل النهائي، السبت.


وخسر ممثل كرة القدم التونسية في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ‌حمادي العقربي في ‌رادس بنفس النتيجة، ليحسم الفريق الجنوب أفريقي ​التأهل بنتيجة ‌2-0 ​في مجموع ⁠المباراتين.


وأحرز الكولومبي برايان ليون هدف ​المباراة ⁠الوحيد في ⁠الدقيقة 35 عندما احتسبت ركلة جزاء ⁠لصاحب الأرض، تصدى لها البشير بن سعيد حارس الترجي في المحاولة الأولى، قبل أن تعود الكرة لمهاجم ​صن داونز ليضعها بسهولة في الشباك.