صن داونز يكرر فوزه على الترجي ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

خرج الترجي التونسي من منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد خسارته 1-0 أمام ماميلودي صن داونز، في إياب قبل النهائي، السبت.
وخسر ممثل كرة القدم التونسية في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي في رادس بنفس النتيجة، ليحسم الفريق الجنوب أفريقي التأهل بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين.
وأحرز الكولومبي برايان ليون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35 عندما احتسبت ركلة جزاء لصاحب الأرض، تصدى لها البشير بن سعيد حارس الترجي في المحاولة الأولى، قبل أن تعود الكرة لمهاجم صن داونز ليضعها بسهولة في الشباك.