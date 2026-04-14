بنزيما في مرمى النيران بعد الخروج الآسيوي



واجه الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الهلال السعودي هجوماً عنيفاً عقب خروج فريقه من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الخسارة أمام السد القطري بركلات الترجيح 4 ـ 2، بعد مباراة ماراثونية ومثيرة انتهت بالتعادل الإيجابي 3 ـ 3 في الوقتين الأصلي والإضافي في دور الـ 16 من البطولة.



وتعرض بنزيما لانتقادات لاذعة، بعدما سدد ركلة ترجيح فوق العارضة، حيث حمّلته جماهير ونقاد مسؤولية الخروج المدوي، وهو ما أعاد إلى الواجهة أزمة اللاعب مع تنفيذ ركلات الجزاء، والتي لاحقته في فترات سابقة، سواء مع الهلال أو خلال تجربته الماضية مع الاتحاد.



وأثار المستوى الذي ظهر به بنزيما مع الفريق في مواجهة السد القطري استياء الجماهير، خاصة وأنها كانت تعول عليه كثيراً في استكمال المشوار في البطولة القارية، في الوقت الذي أظهرت أرقام اللاعب في المباراة بحسب موقع «سوفا سكور» تراجعاً في أدائه، وحصل على تقييم 5.8، إذ رغم صناعته هدفاً إلا أنه سدد 3 مرات دون أن ينجح في التسديد على المرمى، ولمس الكرة 38 مرة، لكنه فقد الاستحواذ في 9 مرات، وخسر أغلب الصراعات الثنائية.



وانتقد عمر الغامدي لاعب الهلال السابق استمرار بنزيما في تسديد ركلات الترجيح، مؤكداً في تصريحات تليفزيونية عبر قنوات الرياضية السعودية أنه لا يعرف سبب إصراره على تنفيذ ركلات الجزاء رغم أنه أهدر الكثير مع الاتحاد من قبل، وعاد ليكرر إخفاقه مع الهلال، معتبراً أنه لم يكن يرغب في أن يكون بنزيما «عالة» على الفريق بهذا المستوى.



كما تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة للاعب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصفه بعض المشجعين بـ«أسوأ منفذ لركلات الترجيح»، وهو ما يعكس حالة الغضب الواضحة تجاه النجم الفرنسي.



يذكر أن الهلال كان أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تأهل إلى دور الـ16 متصدراً مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، والتي لم يتعرض خلالها للهزيمة.