الزمالك يخطف الفوز من ملعب شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفيدرالية

حقق الزمالك فوزا هاما على أرض منافسه شباب بلوزداد 1- 0 ، الجمعة، في ذهاب الدور قبل النهائي من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل في العاصمة المصرية، القاهرة، حيث يبدو الزمالك، حامل اللقب في نسختي 2019 و2023، الأوفر حظا للتأهل إلى المباراة النهائية.

وسيلعب الفائز من مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد في المباراة النهائية أمام الفائز من مواجهة أخرى بقبل النهائي بين اتحاد الجزائر وأولمبيك أسفي ، حيث تقام السبت مباراة الذهاب على أرض الفريق الجزائري.

وسجل الزمالك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 عن طريق خوان بيزيرا، ليحقق فريقه فوزا ثمينا في نصف الطريق إلى النهائي.