18 دولة تشارك في كأس آسيا للشراع الحديث للشباب بالحمرية



أعلن نادي الحمرية الرياضي عن تنظيم كأس آسيا للشراع الحديث للشباب، التي يستضيفها وينظمها النادي خلال الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر الجاري وذلك بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بمشاركة 18 دولة من آسيا وأفريقيا وأوروبا، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم بمقر النادي، وحضره كل من حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، ومحمد العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومحمد الحصان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ومبارك الشامسي مدير بلدية الحمرية، إلى جانب سالم الخيال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وأعضاء مجلس إدارة النادي، وممثلي الجهات الراعية وعدد من المسؤولين ووسائل الإعلام.



وفي كلمته خلال المؤتمر، رفع حميد الشامسي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة للكأس الآسيوية، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث القاري تأتي ضمن التطور الذي تشهده منظومة رياضة الشراع، بدءاً من اعتماد النادي مركزاً دولياً للتدريب، مروراً باستضافة وتنظيم بطولات ومعسكرات عربية ودولية، مشيداً بالتعاون المثمر مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومجلس الشارقة الرياضي، وبلدية الحمرية، إضافة إلى الجهات الراعية «أجمل مكان» و«أساس ستيل».



من جانبه، أوضح محمد العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن تنظيم كأس آسيا للشراع الحديث للشباب يعد محطة مهمة في مسيرة اللعبة، لكونها أول بطولة قارية تُنظم بعد توقف دام 6 سنوات بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن ذلك يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الآسيوي للشراع في دولة الإمارات العربية المتحدة ونادي الحمرية، وقدرتهما على تنظيم البطولات القارية وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.