مكاسب فنية عالية لـ«الفجيرة للفنون القتالية» بدولية الترايثلون



أنهى نادي الفجيرة للفنون القتالية مشاركته في بطولة الفجيرة للترايثلون 2025 بسنختها السادسة بتحقيق إنجازات رياضية مميزة، عكست التطور الفني الكبير الذي يشهده النادي في رياضات التحمّل، ونجاحه في تسجيل حضور قوي على منصات التتويج في مختلف المسافات والفئات العمرية.



واختُتمت منافسات البطولة وسط مشاركة واسعة ومستوى تنافسي عالٍ، حيث تألق لاعبو ولاعبات النادي وحققوا نتائج مشرّفة، مؤكّدين قدرتهم على المنافسة وتحقيق المراكز الأولى في بطولات الترايثلون المحلية، وجاءت أبرز نتائج أبطال النادي على النحو التالي تتويج عبدالله آل علي بالمركز الأول في مسافة الأولمبيك لفئة المواطنين، في إنجاز يُضاف إلى رصيده بعد تحقيقه المركز الثاني في بطولة غرب آسيا للترايثلون ضمن فئة نخبة الرجال، ونال يوسف يعقوب المركز الأول في مسافة السبرنت لفئة المواطنين، وحصد حمد الصريدي المركز الأول في مسافة السوبر سبرنت لفئة المواطنين، كما توج محمد سيف بالمركز الأول في مسافة السوبر سبرنت للفئة العمرية 16–18، ونالت كلثوم المازمي المركز الثاني في مسافة السبرنت لفئة المواطنين، وحصل جابور على المركز الثاني في مسافة السبرنت للفئة العمرية 40–49 وأحرز علي الكعبي المركز الثاني في مسافة السوبر سبرنت لفئة المواطنين، وحقق محمد عثمان المركز الثاني في مسافة السوبر سبرنت للفئة العمرية 19–29. ونال حامد اليماحي المركز الثالث في مسافة السوبر سبرنت لفئة المواطنين.



بدوره، قال نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية إن النتائج المتميزة التي تحققت تؤكد النجاح المتواصل للنادي في تنويع قاعدة إنجازاته الرياضية، وتحقيق مكاسب فنية عالية، إلى جانب دوره البارز في إعداد وتطوير الرياضيين ورفد المنتخبات الوطنية بالمواهب القادرة على تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة رياضة الترايثلون الإماراتية ويواكب تطلعاتها المستقبلية.