النادي الأردني بدبي يحتفل بعيد الاتحاد الـ54



احتفل النادي الاجتماعي الأردني في دبي والإمارات الشمالية بـ«عيد الاتحاد» الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، في حفل بهيج، بحضور رفيع المستوى ومشاركة واسعة تجاوزت 1200 شخص من أبناء الجالية الأردنية، تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين. وأقيم الحفل في الساحة الخارجية للنادي بحضور عدد من ممثلي هيئة تنمية المجتمع في دبي، وممثلي القنصلية الأردنية، وممثلي القنصلية الألمانية والقنصلية الفرنسية، بالإضافة إلى نخبة من رجال الأعمال والشركات الأردنية العاملة في الدولة، وممثلين عن المؤسسات الإماراتية الشريكة.



وألقى فضل البري، رئيس النادي الاجتماعي الأردني، كلمة رسمية بهذه المناسبة، أكد فيها عمق العلاقات بين البلدين الإمارات والأردن، معبراً عن اعتزاز وفخر الجالية الأردنية بمسيرة التنمية والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادتها الرشيدة.

وأشار البري إلى أن احتفال النادي الاجتماعي الأردني بدبي بعيد الاتحاد هو تعبير صادق عن تلاحم البلدين بشكل راسخ، لافتاً إلى أن الإمارات هي البيت الثاني الذي يعيش فيه الأردنيون بأمان واستقرار، حيث يحتفي النادي باليوم الوطني تقديراً بإنجازات دولة الإمارات، وتجديداً للعهد بالولاء للقيادة الرشيدة في الإمارات، داعياً الله أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والرخاء.



واشتملت فعاليات الحفل على مزيج غني من التراث الإماراتي والأردني، حيث تضمن فقرات تراثية إماراتية أصيلة، ومنها عروض الشعر النبطي الذي مجّد روح الاتحاد ومنجزات الدولة، وفقرات فنية أردنية عكست الفلكلور والتراث الأردني الأصيل، إضافة إلى تكريم خاص للجهات الداعمة لأنشطة النادي والمتطوعين الذين بذلوا جهوداً كبيرة في تنظيم وإنجاح الفعاليات المجتمعية.

وقد توجت الاحتفالات بكعكة الاتحاد العملاقة، في تقليد يعبر عن الفرح والبهجة بالذكرى الغالية على قلوب جميع الأردنيين. واختتم الفعالية بمأدبة عشاء أُعدت خصوصاً لضيافة جميع الحضور، إلى جانب فعاليات ترفيهية مميزة للأسر والأطفال، ما عزز أجواء الألفة والمحبة بين أبناء الجالية الأردنية والمجتمع الإماراتي.