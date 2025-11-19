«حمدان الذكية» تنظم «تحدي الغد للجري والدراجات الهوائية» السبت



تنظم جامعة حمدان بن محمد الذكية، السبت المقبل، النسخة الرابعة من فعالية «تحدي الغد للجري والدراجات الهوائية»، وذلك بمقر الجامعة بمدينة دبي الأكاديمية. وتأتي الفعالية بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي وضمن مبادرة «تحدي دبي للياقة 2025»، تجسيداً لرؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس الأعلى للجامعة، الهادفة إلى جعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً وسعادة.



حدث

وسيشهد الحدث يوماً كاملاً من الأنشطة المتنوعة التي تحتفي باللياقة البدنية، والترفيه العائلي والروح المجتمعية، وتعد فعالية «تحدي الغد للجري والدراجات الهوائية» الحدث الأبرز ضمن فعاليات اليوم، متضمنةً فئات مشوقة وجوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى. وتشمل الفعالية فئات متعددة تناسب جميع الأعمار، من بينها سباق الجري المرح لمسافة 4 كيلومترات، وسباق الدراجات المرح لمسافة 4 كيلومترات، وتحدي الدراجات لمسافة 14 كيلومتراً، ومسابقة الجري والدراجات لمسافة 18 كيلومتراً المخصص للرجال والنساء برعاية سوق دبي الحرة ضمن الفئتين العمريتين 16–25 و26–45 عاماً.

كما ستشهد الفعالية أجواء حيوية مليئة بالأنشطة الجانبية والترفيهية التي تعزز روح المشاركة المجتمعية، مما يجعلها تجربة شاملة وممتعة لجميع أفراد المجتمع.

كما تحظى الفعالية بدعم كل من سوق دبي الحرة بصفته الراعي الذهبي، والفطيم للصحة بوصفه شريك الصحة، وتعاونية الاتحاد بصفتها شريك الدعم.



التزام

من جهته، أكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، التزام الجامعة بتعزيز رفاه المجتمع ونشر ثقافة التعلم مدى الحياة من خلال مبادرات شاملة ومبتكرة، قائلاً: «في جامعة حمدان بن محمد الذكية نؤمن بأن التعليم يتجاوز حدود الفصول الدراسية، فهو نهج متكامل يهدف إلى تنمية العقل والجسد والروح. ومن خلال مبادرات مثل فعالية تحدي الغد للجري والدراجات الهوائية، نسعى إلى ترسيخ ثقافة الصحة والسعادة والمسؤولية المجتمعية. وانسجاماً مع أهداف تحدي دبي للياقة، وبالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، نفخر بمساهمتنا في تحقيق رؤية دبي لتكون نموذجاً عالمياً في رفاهية المجتمع ونمط الحياة النشط».



تنظيم

وقال عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: يسر مجلس دبي الرياضي دعم تنظيم فعالية تحدي الغد للجري والدراجات الهوائية، التي تأتي ضمن أحد أهم ركائز خطة دبي للرياضة التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي. وتهدف الخطة إلى تعزيز صحة المجتمع وزيادة عدد ممارسي الرياضة في دبي إلى ثلاثة أضعاف، وإتاحة الفرصة لكل فرد لممارسة الرياضة في جميع مناطق الإمارة.



إيجابية

وأضاف عيسى شريف: تعد هذه الفعالية واحدة من أبرز فعاليات تحدي دبي للياقة، كما تجسد شراكتنا مع جامعة حمدان بن محمد الذكية التزامنا المشترك بتمكين الأفراد والعائلات من كافة فئات المجتمع لتبني اللياقة البدنية كجزء أساسي من حياتهم اليومية، ويسهم هذا الحدث في إلهام المشاركين من مختلف الأعمار والجنسيات والمستويات البدنية لممارسة الرياضة والنشاط البدني بحماس في بيئة إيجابية وممتعة.



فعاليات

وقال راميش سيدامبي، المدير الإداري لسوق دبي الحرة: «دعم فعاليات مثل «تحدي الغد للجري والدراجات الهوائية» يأتي ضمن التزامنا الأوسع بالصحة والعافية وروح المجتمع. وبصفتنا شريكاً رئيسياً لتحدي دبي للياقة 30×30، نفخر بشكل خاص بتشجيع الجيل الشاب على تبني أسلوب حياة نشط وبناء عادات مستدامة تدعم مستقبلاً أكثر صحة.

وسيحصل المشاركون، إلى جانب الميداليات والكؤوس، على فرصة الفوز بجوائز وهدايا رياضية قيمة، مما يجعل فعالية «تحدي الغد للجري والدراجات الهوائية» يوماً حافلاً بالنشاط، والمتعة، وروح الإنجاز المشترك.

وتأتي هذه الفعالية ضمن المبادرات المجتمعية السنوية للجامعة، لتؤكد دور جامعة حمدان بن محمد الذكية كمحفز أساسي للصحة والابتكار والمشاركة المجتمعية، وتعزيز إسهامها في تحقيق رؤية دبي نحو مستقبل ذكي ومستدام ومترابط.