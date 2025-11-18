نهيان بن زايد يكرم الفائزات بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة لعام 2025

توج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الفائزات بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة لعام 2025، وذلك في الحفل الذي أُقيم اليوم الثلاثاء بقصر الإمارات في العاصمة أبوظبي.

وتهدف جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة إلى تمكين المرأة في القطاع الرياضي، وتسلييط الضوء على إنجازاتها على مدار عام كامل، إضافة إلى تعزيز التنافسية والتميز في الرياضة النسائية، ويبلغ إجمالي جوائزها في مختلف الفئات مليوني درهم.

وفازت بجائزة أفضل رياضية عربية فريدة محمد أحمد (مصر)، أصغر بطلة عربية وعالمية تحقق إنجازات غير مسبوقة في رياضة الخماسي الحديث بحصولها على 4 ألقاب لبطولات العالم.

وتوجت بجائزة أفضل رياضية إماراتية سلمى هيثم المري بطلة الرماية الإماراتية، ونالت جائزة أفضل رياضية بارالمبية إماراتية ذكرى أحمد الكعبي بطلة ألعاب القوى البارالمبية وصاحبة ذهبية سباق 100 متر في بطولة العالم في الهند 2025 بزمن قياسي عالمي يبلغ 19.88 ثانية.

وفازت بجائزة أفضل أم رياضية الإماراتية مريم حسن المرزوقي، وهي رياضية سابقة في كرة القدم والطائرة والسلة، ووالدة لثلاثة أبناء أبطال في رياضة الجوجيتسو.

وحصدت الإماراتية منى فيصل الشرع، لاعبة القوس والسهم بنادي الشارقة لرياضة المرأة، جائزة أفضل رياضية ناشئة، فيما حصل فريق ألعاب القوى بنادي الشارقة الرياضي للمرأة على جائزة أفضل فريق. وفازت مدربة الجودو التونسية نهال رضا محمد بجائزة أفضل مدربة، بينما توجت السعودية مها يوسف الخليفة بجائزة أفضل مؤثرة إعلامية.

وكرّمت الجائزة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود بشخصية العام الرياضية على مستوى الوطن العربي.