عائشة المطيوعي.. بطولات أصحاب الهمم تقودها لتحدٍّ جديد



بدأت عائشة المطيوعي بطلة الإمارات في رفع الأثقال، من أصحاب الهمم، مسيرتها العملية بكل همة ونشاط في مركز حتا للدعم الإداري والفني، التابع للقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، في خطوة تعكس التوجهات الوطنية نحو دمج أصحاب الهمم في المجتمع، واستطاعت عائشة المطيوعي، أن تبرز قوةً ملهمةً استقطبت انتباه اللجنة المسؤولة خلال معرض رؤية الإمارات للوظائف 2025، وذلك بفضل سجلها الرياضي المميز، الذي جسد إرادة وعزيمة في تجاوز كل العقبات، لتنضم إلى فريق العمل في المركز، بطلة الإمارات اليوم ليست مجرد موظفة وبطلة رياضية، بل هي مثال يحتذى في المثابرة.



وأوضحت عائشة المطيوعي أن دخولها مجال العمل لم يمنحها فقط فرصة لتحقيق ذاتها، بل أظهر أهمية العمل كونه عنصراً فعالاً في تغيير حياتها، ودورها في المجتمع، حيث تمكنت من تجاوز العقبات وتحقيق النجاح رغم التحديات، لتكون نموذجاً يُحتذى لمن يسعون لتحقيق أحلامهم.

فرصة العمل في المركز أصبحت نقطة تحول في حياة عائشة المطيوعي، حيث أتاحت لها إمكانية الحضور الفاعل وامتلاك دور بارز في المجتمع، لافتة إلى أن العمل ليس مجرد مصدراً للرزق بالنسبة لها، بل هو أيضاً منصة لتعزيز ثقتها بنفسها وتأكيد قدراتها على تحقيق الأهداف. وجدت بطلة الإمارات في عملها فرصة تجعلها قريبة من الجمهور، تشعر خلالها بمشاعر بالسعادة والفخر، إذ إنها جزء من فريق يعمل على حماية المجتمع.



من جانبها، تقدمت عائشة المطيوعي بالشكر لدفاع مدني دبي على منحها هذه الفرصة الحقيقة لتنطلق في رحلتها المهنية بكل عزيمة، وستكون حريصة على مواصلة إنجازاتها في الميادين الرياضية والعملية.

يذكر أن، بطلة الإمارات عائشة المطيوعي تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات المتميزة في البطولات الرياضية، حيث حصدت ميداليات ذهبية عدة، وحققت اللقب في خمس بطولات دولية وأربع بطولات محلية تُظهِر التزامها بالتميز والتفوق على الصُّعد كافة.

تبقى عائشة المطيوعي رمزاً للقوة والتحدي، ونجاحها في موقعها الجديد يؤكد أهمية إدماج أصحاب الهمم في ميادين العمل، حيث إنها تجسد الإصرار والتفاؤل، وتؤكد للجميع أن العقبات يمكن تجاوزها بالإرادة والعزيمة، لتشكل تجربتها نقطة مضيئة تبرز كيف يمكن للفرص العملية أن تغير حياة الأفراد، ما يسهم في تشكيل مجتمع أكثر تفاعلاً، يرسم مستقبلاً مشرقاً يُبنى على أسس التماسك الاجتماعي والعدالة في توزيع الفرص.