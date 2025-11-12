«قطعة برغر» تفقد بياستري صدارة فورمولا - 1



اعتذرت سلسلة مطاعم أسترالية مازحة بعد إصابة آمال أوسكار بياستري في الفوز بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات «بلعنة» من خلال عرضها بتقديم برغر مجاني في كل مرة يصعد فيها سائق مكلارين على منصة التتويج.



ولم يتمكن السائق الأسترالي من الصعود لمنصة التتويج منذ إعادة إطلاق العرض قبل خمسة سباقات، ليخسر صدارة التصنيف العام لصالح زميله في الفريق لاندو نوريس الذي يتفوق بفارق 24 نقطة على بياستري.



وسارع داعمو نظريات المؤامرة عبر الإنترنت إلى ربط الأمرين معاً.



وقدمت سلسلة المطاعم العرض قبل جائزة أستراليا الكبرى في مارس الماضي، وأعاد المطعم إطلاقه في العرض في سبتمبر الماضي بعد أن صعد بياستري منصة التتويج في إيطاليا ويتصدر البطولة.



ومنذ ذلك الحين، تعرض بياستري (24 عاماً) لحوادث وتصادمات وحصل على نقاط جزائية دون أن يصعد على منصة التتويج.



ثم غير المطعم العرض لمكافأة المشجعين عندما ينتهي السباق، لكن بياستري اضطر للانسحاب من سباق السرعة في ساو باولو.



وكتب أحد المشجعين على صفحة سلسلة المطاعم عبر فيسبوك هذا الأسبوع «من فضلكم أوقفوا هذا العرض الترويجي وأعطونا بعض الأمل في السباقات الثلاثة الأخيرة».

واعتذر المطعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي «لكل من يؤمن بهذه ‭‬اللعنة‭»‬.



«لم نكن ننوي أبداً أن نعد قطع برغر لذيذة لدرجة أنها تغير مسار تاريخ فورمولا 1».



«بالتأكيد، يمكننا أن نتقبل مزحة حول اللعنة. لكن لنكن واقعيين، لن نراهن أبداً ضد رجل مثل أوسكار بياستري. إنه بطلنا الأسترالي، وسنكون دائماً في صفه».