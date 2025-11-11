وفاة مشجعين خلال البطولة الختامية للتنس في تورينو



أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين والاتحاد الإيطالي للعبة، الثلاثاء، وفاة اثنين من المشجعين إثر إصابتهما بسكتة قلبية، خلال اليوم الثاني من البطولة الختامية لموسم تنس الرجال المقامة في ملعب إينالبي أرينا بمدينة تورينو.



وكان عمر المشجعين 70 و78 عاماً، ووقعت الحادثتان في أوقات مختلفة، الاثنين، وتأخر انطلاق مباراة الفردي الأولى بين الإيطالي لورنسو موزيتي والأمريكي تيلور فريتز، بعد الإعلان عن حالة طبية طارئة داخل الملعب.



وقال الاتحادان في بيان مشترك: «الاتحاد الإيطالي للتنس والبادل واتحاد لاعبي التنس المحترفين يعربان عن خالص تعازيهما بعد الوفاة المأساوية لاثنين من المشجعين، أمس، خلال البطولة الختامية لموسم تنس الرجال في تورينو.



«استجاب الطاقم الطبي وفرق الطوارئ في الموقع على الفور، وقدموا كل المساعدة الممكنة. وغم التدخل السريع ونقلهما لاحقاً إلى المستشفى، للأسف، توفي كلاهما».



وتقام البطولة الختامية في ملعب تورينو منذ عام 2021، مع تأكيد استضافة المدينة الإيطالية للبطولة في 2026، على أن تستمر البطولة الختامية لموسم تنس الرجال في إيطاليا حتى عام 2030.

وشهدت المدرجات حضوراً جماهيرياً كبيراً، أمس الاثنين، إذ توافد المشجعون الإيطاليون لدعم موزيتي، إلى جانب تشجيعهم لحامل اللقب يانيك سينر، الذي تغلب على الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم.