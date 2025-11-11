أُنس جابر تنتظر مولودها الأول



أعلنت التونسية أُنس جابر المصنفة الثانية على العالم سابقاً، أنها تنتظر مولودها الأول، وحصولها على استراحة طويلة من منافسات التنس.



وقالت اللاعبة التي يطلق عليها لقب «وزيرة السعادة»، والتي كانت وصيفة البطلة في ثلاث بطولات كبرى، على إنستغرام «أخذت استراحة قصيرة لإعادة ضبط نفسيتي وشحن طاقتي.. واتضح أننا كنا نخطط لأجمل عودة على الإطلاق».



وأضافت أنس (31 عاماً) التي تحتل حالياً المركز 79 في تصنيف لاعبات التنس المحترفات، أنها ستضع مسيرتها جانباً بشكل مؤقت للتركيز على حياتها العائلية الجديدة، وأنها تنتظر مولوداً ذكراً في أبريل.



وتحدثت أنس الفائزة بخمسة ألقاب في منافسات الفردي ببطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات خلال مسيرتها، بصراحة عن معاناتها من الاكتئاب وسط جدول البطولات المرهق، ويأتي إعلانها وسط مخاوف مستمرة بشأن تقويم بطولات التنس الشاقة.