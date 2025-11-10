تتويج أبطال منافسات اليوم الثالث لدورة كلباء الشاطئية



شهد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، رئيس نادي كلباء الرياضي، تتويج أبطال منافسات عدد من الألعاب خلال اليوم الثالث لدورة كلباء للألعاب الشاطئية الخامسة، التي تستمر منافساتها حتى 16 من الشهر الجاري، بمشاركة تصل إلى خمسة آلاف لاعب ولاعبة في 29 لعبة وفعالية، وجاءت تفاصيل المسابقات في اليوم الثالث بعد تتويج الفائزين في الترايثلون «سباحة، جري، دراجات» في فئات الأولمبيك، سبرنت، سبرنت للفرق، سبور سبرينت، جونيور سوبر سبرينت لفئات المواطنين والمواطنات والفئة المفتوحة رجال وسيدات.



حضر التتويج عبدالملك محمد جاني، رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، الدكتور طارق الخياط نائب رئيس الاتحاد العربي الأمين العام لاتحاد غرب آسيا للترايثلون، المهندس عادل صالح الحمادي، عضو مجلس الشارقة الرياضي، حميد حسن الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، الدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير الدورة مدير مكتب الإشراف العام، سعيد الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، بخيت سعيد القرص، نائب مدير الدورة، راشد النقبي، مدير المنتخبات الوطنية، غالية عبدالله المازمي، رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد الإمارات لكرة السلة.



وشهدت منافسات الشراع الحديث، تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وكذلك في تحدي الكاياك الذي شهد تتويج 12 فائزاً في المسابقة بواقع 3 فائزات في فئة السيدات فردي 500 متر وفئة الناشئين أقل من 14 سنة لمسافة 500 متر وسباق الزوجي للرجال عمومي 1 كلم، وضمن فئة الخماسي الحديث تم تتويج الفائزين في فئات العموم وتحت 11 سنة وتحت 13 سنة وتحت 15 سنة وتحت 17 سنة وفئة الكبار للرجال وفئة الكبار للسيدات وسباق ماستر للرجال وسباق ماستر فوق 40 عاماً، وفي لعبة التايكواندو تم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئات أوزان من 24 كغم إلى 39 كغم وكذلك فوق 43 كغم.



وحصل فريق سيدات خورفكان على المركز الأول لكرة السلة «سيدات» وجاء فريق سيدات الشارقة «أ» ثانياً، بينما حل فريق سيدات الشارقة «ب في المركز الثالث وشارك في المسابقة عدد ثمانية فرق بمجموع 40 لاعبة.

وضمن فئة الريشة الطائرة: توجت فرق المختلط الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حل فريق فالكون في المركز الأول وتلاه فريق ثاني سكواد ثانيا وفلاي بور ثالثاً بجانب فريق أن في بي في المركز الثالث مكرر.

أقيمت مباراتان ضمن كرة القدم الشاطئية: انتهت بفوز فريق النمور على الشباب 7-6، فيما تفوق فريق الإمارات «ب» على فريق جونيور بنتيجة 11/3، وتم تكريم فريق الشباب بميداليات مشاركة في البطولة.