افتتاح دورة كلباء للألعاب الشاطئية الخامسة



تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، افتتح الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، رئيس نادي كلباء، أمس، دورة كلباء للألعاب الشاطئية الخامسة، التي تستمر فعالياتها حتى الـ16 من الشهر الجاري، تضم الدورة 7 باقات رياضية، وتشمل 29 لعبة وفعالية مصاحبة، ويصل مجموع جوائزها إلى 800 ألف درهم.



حضر الافتتاح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وعبدالملك محمد جاني، رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور طارق الخياط، نائب رئيس الاتحاد العربي الأمين العام لاتحاد غرب آسيا للترايثلون، وبينو جوبتا، رئيسة الأكاديمية الأولمبية الهندية رئيسة كلية التربية والعلوم الرياضية بجامعة دلهي، وعدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية ورؤساء وأعضاء الاتحادات والأندية الرياضية وأعضاء مجلس إدارة المجلس والجهات الراعية والداعمة والمشاركة في التنظيم.



سبق الافتتاح الرسمي عروض بحرية للجمهور، وبعد وصول راعي الحفل بدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم عرض فيلم تسجيلي عن الدورة الماضية، وبعدها قام الدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير الدورة مدير مكتب الإشراف العام، يرافقه بخيت سعيد القرص، نائبه، برفع علم الدورة، بينما ألقى عبدالملك جاني كلمة باسم اللجنة المنظمة، ثم عرض مميز بطيارات الدرون في سماء مدينة كلباء مرحبة بالضيوف، ورسومات مميزة لألعاب الدورة، ثم جرت مراسم إيقاد الشعلة من أسرة مكونة من سبعة أفراد من مراحل زمنية مختلفة تزامناً مع عام المجتمع 2025 إيذاناً بعام الأسرة في عام 2026.



وانطلقت أولى ألعاب الدورة بمنشط كرة القدم، وتضم الدورة سبع باقات رياضية، تشتمل على 29 لعبة وفعالية مصاحبة على النحو التالي: الألعاب الفردية: الترايثلون، سباق الطريق، الريشة الطائرة، القوس والسهم، الألعاب الجماعية: كرة القدم، السلة 3×3، الكرة الطائرة، المسابقات البحرية: قوارب الكاياك، السباحة، الألعاب الإلكترونية: التجديف الإلكتروني، كرة القدم «FC25»، ألعاب الدفاع عن النفس: «الملاكمة، الجوجيتسو، التايكواندو، الكاراتيه، المصارعة، الجودو، اللياقة البدنية: شد الحبل، سباق الموانع، الثلاثي الحديث، الألعاب المصاحبة: اليوغا ومصارعة الذراعين وسلة الكراسي المتحركة، بينما تتضمن الفعاليات المصاحبة ملتقى الحوار الاستراتيجي، وحملة تنظيف البحر، ومسيرة بمشاركة أهالي كلباء تحت عنوان «لنمشِ في حب سلطان».