أُسر مواطنة تحافظ على موروث «الصيد بالصقور» في «بر العين»



لا يتردد العديد من الأسر المواطنة في منطقة العين الخضراء، ومع بدء موسم الشتاء في الخروج لمناطق البر الجميلة، وممارسة هواية القنص التي توارثوها جيلاً بعد جيل، مقتدين في الوقت ذاته بالمغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان مولعاً وشغوفاً وحريصاً على هذه الهواية، حيث تحرص تلك الأسر في الوقت ذاته على اصطحاب صغارها، وتعليمهم فنون الصقارة وترويض «الصقور» وتدريبها على الصيد، وصولاً لمرحلة احتراف هذه الهواية.



وأكد عدد من المواطنين لـ«البيان» أن هواية القنص تشمل مجموعة من المهارات والأسرار التي من الصعب الإلمام بها جميعاً إلا من قبل أهل العلم والدراية والخبرة. وقال محمد حمد الكتبي: نعم، لقد ورث الإماراتيون هواية القنص أباً عن جد، ويجدون في مناطق البر في مدينة العين ملاذهم لممارسة هذه الهواية الأصيلة، لا سيما إن كانت جماعية، بحيث تساعد فعلياً على الألفة والتعاون بين المجموعة، وقد أحب المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هذه الهواية، وحرص على تطويرها من خلال توجيهاته السامية بإنشاء النوادي والمؤسسات الطبية التي تعتني بالصقور وترعاها، كما وفر لها ما تحتاجه من خبرات أسهمت في تطورها وانتشارها.



وأوضح ياسر المعمري بأنه لا تخلو مناطق البر في مدينة العين من العديد من العائلات الإماراتية التي تحرص كل الحرص على ممارسة هواية القنص. وأضاف المعمري: ما يثير إعجابي حقاً، هو حرص الآباء على تعليم أطفالهم مهارات وفنون الصيد لترويض الصقر ليصبح صياداً ماهراً. ومن جانب آخر بهدف تثقيفهم أيضاً وتدريبهم على طرق الصيد بالصقر والسيطرة عليه وطرق التعامل معه، ما يسهم بتعودهم وارتباطهم بتراث الآباء والأجداد والمحافظة عليه.



وأشار عبدالله الكعبي إلى أن هواية القنص تعد من الهوايات المحببة لأهل الإمارات عموماً، وهي جزء لا يتجزأ من تراث المنطقة العريق، مشدداً على ضرورة تدريب الأجيال الجديدة على هذا الموروث وتعزيز هذه الهواية الأصيلة لديهم، من خلال زرع شغف هواية القنص في نفوسهم. ويجد الكعبي موسم القنص من أحب المواسم له كونه هواية وموروثاً شعبياً، واستمراره دليل على حب الشعب الحفاظ على مورثه وتاريخه الناصع والغني بالإنجازات الكبيرة، كما أنه ترسيخ لوفاء قديم ومعانٍ أصيلة.