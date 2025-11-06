مهرجان تلال سويحان 8 نوفمبر في العين



أعلنت بلدية مدينة العين عن موعد انطلاق النسخة السابعة من مهرجان تلال سويحان وذلك في 8 نوفمبر، ويعد المهرجان أحد أكبر الفعاليات المتخصصة بالفعاليات والرياضات الصحراوية المتخصصة والتخييم في المنطقة، والتي تشهد إقبالاً قياسياً في أحجام وأعداد المشاركين المحليين والدوليين، ويجتهد طاقم عمل المهرجان على تنظيم عدد من البطولات في مجال سباق السيارات مثل الدراغ الرملي وبطولة الدريفت وبطولة سويحان للمايل، ويستهدف كافة شرائح المجتمع.



ويوفر مهرجان تلال سويحان تجربة فريدة واستثنائية لمحبي وممارسي رياضات سباقات السيارات والرملية منها، وتعتبر منطقة تلال سويحان من أهم الوجهات السياحية الصحراوية الترفيهية المكملة للقطاع السياحي في منطقة العين الخضراء، كما تتميز بالعديد من المكونات الطبيعية ومنها التلال والكثبان الرملية والأشجار المحلية. وليس هذا فحسب، إذ تتيح بطولات تلال سويحان الفرصة لمحبي وعشاق رياضة السرعة وغيرها، المنافسة ضمن أجواء آمنة، وباتباع أعلى معايير السلامة، كما تعد هذه البطولات فرصة فريدة لإبراز مواهب المشاركين، حيث تعمل على جذب اهتمام المتسابقين.



وتجدر الإشارة إلى أن المهرجان يعتبر وجهة رائدة لقطاع سياحة السفاري وسباقات الصحراء للسيارات والدراجات في منطقة العين، ويقع في منطقة تمتاز بالكثبان والتلال الرملية وبموقعها الجغرافي بين كل من أبوظبي ودبي.



ويوفر الموقع تجربة فريدة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء للاستفادة من جمال الطبيعة الصحراوية، وممارسة الأنشطة التراثية مثل التخييم في البر وهوايات الدراجة وسباقات السيارات.