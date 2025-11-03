إطلاق مسارات جديدة للسباقات بملتقى المغامرين الثالث في الفجيرة



أطلق مركز الفجيرة للمغامرات حزمة من المبادرات النوعية خلال ملتقى المغامرين الثالث، الذي عقد، مساء الأحد، في فندق ومنتجع البحر بالفجيرة، بمشاركة 110 من أصحاب الشركات وقادة الفرق في قطاع المغامرات الخاص، بالإضافة إلى محترفين ومؤثرين في مجال المغامرات من داخل الدولة وخارجها.

وشهد الملتقى إطلاق «مسار الفرفار» باعتباره أحدث المسارات الجبلية المعتمدة في الإمارة، والذي يُعد المسار رقم (15) ضمن شبكة المسارات المعتمدة رسمياً في إمارة الفجيرة ويمتد لأكثر من 10 كيلومترات، ويتميز بتضاريسه الجبلية القاسية ومناظره الطبيعية الخلابة، إلى جانب تدشين أول وثيقة تأمين للمغامرين في الشرق الأوسط من خلال توقيع اتفاقية شراكة مع شركة الفجيرة الوطنية للتأمين يتم بموجبها توفير الوثيقة التأمينية لممارسي رياضة المغامرة في خطوة تعزز مكانة الفجيرة وجهة رائدة لعشاق الطبيعة والتحدي، كما أُطلق العديد من المشاريع والبرامج التي تعزز مكانة الفجيرة مركزاً إقليمياً لرياضات المغامرة.



وأعرب مدير مركز الفجيرة للمغامرات، عمرو زين الدين، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه ملتقى المغامرين في نسخته الثالثة، والذي تضمن العديد من المحاور المهمة التي تهدف إلى نشر وتطوير رياضة المغامرين على مستوى الدولة والشرق الأوسط، فضلاً عن إطلاق عددٍ من المبادرات النوعية التي تساهم في الارتقاء بالبنية التحتية.

وأشار زين الدين إلى أنه ستتم دراسة جميع المقترحات والأفكار الهادفة التي قدمت من الفرق والشركات المشاركة في الملتقى، مقدماً شكره لجميع المشاركين ضيوف الملتقى ووسائل الإعلام على تجاوبهم الكبير مع الحدث.

وأطلق المركز برامج التدريب استجابة لحاجة المجتمع المغامِر إلى منظومة تدريب متكاملة، تجمع بين المهارة الفنية والوعي بالسلامة والقدرة على القيادة الميدانية، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في رياضة المغامرات، وكذا الحال إلى المرشد المحلي بوصفه أحد أبرز المبادرات النوعية التي أطلقها المركز بهدف إحياء الدور الأصيل لأبناء المنطقة في نقل المعرفة وتجسيد روح المكان وتعزيز تجربة المغامرة.



وتم الإعلان عن منصة المغامرين والتي تعد بمثابة نقطة تحول في ربط منظومة المغامرات وإتاحة الفرصة لشركات المغامرات وقادة الجبال والمرشدين المحليين على التواصل المباشر وتقديم الخدمات، كما تم، أمس، تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للمركز، والذي يمثل مرحلة متقدمة من التحول الرقمي في قطاع المغامرات، ليواكب المعايير العالمية في الأداء والسرعة وسهولة الاستخدام، بجانب المكتبة الإلكترونية والتي تعد إضافة نوعية إلى منظومة المعرفة في مركز الفجيرة للمغامرات، حيث توفر مرجعاً شاملاً للباحثين والمغامرين والمهتمين بعلوم الجبال والبيئة والسياحة عبر مجموعة من الإصدارات والمراجع المتخصصة.



كما عقدت جلسة حوارية مثمرة استمرت قرابة الساعتين تناولت أربعة محاور رئيسية، المحور الأول ركز على تطوير بيئة المغامرات من حيث البنية التحتية والخدمات، والمحور الثاني عن المجتمع والاستدامة والدور الذي يؤديه المركز في بناء منظومة متكاملة، أما المحور الثالث فناقش الابتكار والتقنيات وإجراءات السلامة لضمان بيئة مغامرات آمنة ومستدامة، فيما سلط المحور الرابع الضوء على الاقتصاد والسياحة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال سياحة المغامرات في إمارة الفجيرة.