فتح باب التسجيل لمنافسات كأس الإمارات العالمية لسباقات الصقور بالكويت



تواصل اللجنة العليا المستضيفة لمنافسات كأس الامارات العالمية لسباقات الصقور برئاسة عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 حتى 7 ديسمبر المقبل في الكويت، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق للانتهاء من كل الإجراءات اللازمة لاستضافة النسخة الأولى من نوعها تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتحقيقاً لهدف تنظيم كأس عالمية تجوب مختلف القارات سنوياً اعتباراً من الموسم الجاري.



وفتحت اللجنة التنظيمية أمس باب التسجيل أمام الصقارة الراغبين في الاشتراك حتى نهاية الشهر الجاري، وتشمل البطولة سبعة أشواط مخصصة لفئة الفرخ بواقع أربعة أشواط رئيسية، إضافة إلى شوط للحر وشوط للشاهين من إنتاج المزارع علاوة على الشوط الختامي «كأس الإمارات» الذي تتأهل له صقور من كل فئة رئيسية وهي «بيور جير» و«جير شاهين» و«قرموشة» و«جير تبع».

من جانبه، أكد الدكتور مطر النيادي سفير الإمارات لدى دولة الكويت، أن الاهتمام الكبير بالموروث الشعبي والرياضات التراثية يجمع بين البلدين الشقيقين الإمارات والكويت منذ القدم، إضافة إلى عمق الروابط والمواقف التاريخية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات ومنها الرياضة التراثية.



وقال النيادي: رياضة الصقور تمثل جزءاً أصيلاً من هذا الموروث الشعبي المشترك، ولعل اختيار دولة الكويت لاستضافة النسخة الأولى من البطولة الغالية «كأس الإمارات العالمية لسباقات الصقور»، يعتبر أمراً طبيعياً لأنها إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الدولي لرياضات الصقور والذي يتخذ من الإمارات مقراً له لما يعكسه ذلك من حرص البلدين الشقيقين على تنمية هذه الرياضة والمحافظة عليها باعتبارها جزءاً من هوية المنطقة الخليجية.



وأضاف: التعاون في تنظيم البطولة يعكس رؤية مشتركة لترسيخ الرياضات التراثية كجسر للتواصل بين الشعوب، بعدما أصبحت رياضة الصقور عنواناً للتلاقي الثقافي ومجالاً لإبراز القيم الأصيلة التي تجمع أبناء المنطقة، موضحاً أن إقامة الفعالية في الكويت تمثل خطوة نوعية لترجمة الدعم الرسمي والشعبي لهذه الرياضة وتحويلها إلى منصة عالمية تسهم في إبراز مكانة دول الخليج في صون الموروث الثقافي ونقله إلى الأجيال الجديدة في إطار يواكب التطور والتنظيم الرياضي الحديث.