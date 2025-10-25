التشيكي ماردينا بطل «المحترفين» والنعيمي يتصدر «المواطنين» في بطولة المحارب العربي بالفجيرة



توج التشيكي بول ماردينا والإماراتي عبيد النعيمي بلقب بطولة المحارب العربي لفئتي المحترفين والمواطنين في النسخة الأولى من الحدث الذي نظمه مركز الفجيرة للمغامرات بالتعاون مع وزارة الرياضة، صباح اليوم السبت، بمشاركة 885 متسابقاً من الجنسين.

ضمت البطولة التي أقيمت بحديقة الفجيرة للمغامرات وحظيت بحضور جماهيري كبير 3 فئات جاءت على النحو التالي: خصصت الفئة الأولى للمحترفين من حول العالم وبلغ عددهم 27 متسابقاً ومتسابقة من أفضل اللاعبين عالمياً، والفئة الثانية للمحترفين داخل الدولة من المواطنين والجنسيات الأخرى وعددهم 108 مشاركين ومشاركات، إلى جانب الفئة الثالثة والتي شارك فيها 750 محارباً من الجنسين وهي فئة المجتمع لكافة الأعمار، وخصصت لطلاب الجامعات والمدارس والأطفال وبقية أفراد المجتمع.



شهد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية جانباً من السباق وقام ببث الروح العالية وسط المشاركين، مشيداً بالجهود التي قام بها مركز الفجيرة للمغامرات وإخراج النسخة الأولى من الحدث في أبهى صورة وأفضل حُلة، مشيراً إلى التعاون الكبير بين مركز الفجيرة للمغامرات واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وشدد عبد الله الشرقي على ضرورة مشاركة الأطفال وطلاب المدارس في مثل هذه البطولات والفعاليات وذلك لدورهم الكبير وأثرهم الإيجابي في إثراء مثل هذه الأنشطة الرياضية معرباً عن أمله في نجاح نسخ أخرى من البطولات التي تقام في الفترة المقبلة من الموسم الرياضي الحالي.



بدوره، أكد عمرو زين الدين مدير مركز الفجيرة للمغامرات، نجاح النسخة الأولى من بطولة المحارب العربي وذلك قياساً على عدد المشاركين من الجنسين ومن مختلف فئات المجتمع والمتسابقين المحترفين، مشيراً إلى الحضور اللافت ومشاركة أعداد كبيرة من الفئات المحترفة من كافة أفراد المجتمع وخصوصاً الأطفال.

واعتبر زين الدين النسخة الأولى من «بطولة المحارب العربي» نقطة مهمة في تاريخ البطولات التي تستضيفها الفجيرة، لافتاً إلى أن المشاركين عبّروا عن سعادتهم للتواجد في البطولة والتي شهدت تحديات مختلفة، منوّهاً بأن البطولة تحظى باهتمام كبير سنوياً من أعلى الجهات فضلاً عن ازدياد عدد المشاركين فيها وقدرتها على استقطاب مشاركين على مستوى العالم حيث شهدت النسخة الحالية مشاركة 27 لاعباً من أميز اللاعبين على مستوى العالم الذين تم دمجهم مع أبطال الإمارات.



وفي أبرز النتائج لفئة المحترفين حل التشيكي بول ماردينا أولاً، وجاء مواطنه ريتشارد كوك في المركز الثاني، وحل الإماراتي محمد الحساني ثالثاً، أما فئة المواطنين فجاء عبيد النعيمي في المركز الأول وصلاح السويدي ثانياً، فيما نال صلاح الحمادي المركز الثالث.

وعلى مستوى النساء «محترفات» جاءت الروسية إليسا بيتروفا في المركز الأول، وحلت الدنماركية هنيريتا باردوم ثانياً، وصابرينا دلاليو من جنوب أفريقيا في المركز الثالث. وفي فئة النساء «هواة» جاءت جوزيفين في المركز الأول، تلتها ديمي لوبيز في المركز الثاني، وحلت سارا تويلر ثالثةً، وضمن فئة الفرق جاء فريق إيفا في المركز الأول، وفريق إليسا ثانياً، فيما نال فريق هنيرتل من شرطة دبي المركز الثالث.